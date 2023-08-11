洛阳将推进涉企公共法律服务“一窗通办”

开展涉企行政执法突出问题专项监督、推进涉企公共法律服务“一窗通办”……近日，记者从市司法局获悉，该局出台优化营商环境十项举措，助力全市经济社会高质量发展。

开展涉企行政执法突出问题专项监督、推进涉企公共法律服务“一窗通办”……近日，记者从市司法局获悉，该局出台优化营商环境十项举措，助力全市经济社会高质量发展。

“我们将推行行政执法领域‘不予行政处罚、从轻行政处罚、减轻行政处罚和不予实施行政强制’事项清单制度，通过柔性执法手段引导相对人主动消除危害后果；围绕重点领域梳理公布行政相对人违法风险点，以行政指导、行政调解等非强制性手段为主，帮助行政相对人预防违法行为发生。”市司法局有关负责人表示，该局将开展涉企行政执法突出问题专项监督，针对群众和企业反映强烈的执法不作为、乱作为、逐利执法、执法“一刀切”、“运动式”执法等突出问题开展专项整治，重点整治执法不规范、不严格，过度执法、粗暴执法，趋利逐利执法、选择性执法，多头检查、重复检查，吃拿卡要、以权谋私等问题。

在涉企公共法律服务方面，我市将依托市县两级公共法律服务中心设立企业法律服务“绿色通道”，整合律师、公证、法律援助、人民调解、仲裁等法律服务资源，推行“一窗通办”，并设立“12348”公共法律服务热线优化营商环境服务专席。同时，在伊滨区设立公共法律服务站点，推动法律服务资源应驻尽驻。

根据部署，我市还将深入开展“产业发展律企同行”活动，为100家企业开展“法治体检”活动，在商会、协会建立律师调解组织，促进企业商事纠纷快速解决，调整充实企业法律服务律师团，编制企业保护和纠纷应对指南、各类合同范本及维权操作指引，指导相关企业建立健全决策合法性审查机制，促进企业依法合规经营。

上述负责人介绍，我市将实施公证惠企工程，设置涉企“绿色通道”,针对中小微企业因扩大融资、资金周转、债务偿还、经营管理等需要办理的公证事项,实行“多对一”全程跟踪服务；构建多元化商事纠纷调解体系，探索建立商事纠纷诉前化解工作机制，通过仲裁引流、诉前调解、保全衔接等为优化营商环境、经济高质量发展保驾护航；推动在市县两级人民调解中心成立商事纠纷人民调解委员会，在自贸区洛阳片区、经济开发区、商会等区域或行业部门设立派驻调解工作室，持续推进商事纠纷调解规范化、制度化建设。

根据部署，我市还将推进以企业需求为导向的精准普法，提升普法产品供给的精准性和有效性；规范涉企政策制定程序，保障各类市场主体公平参与市场竞争的切实需求有法可依；开展规章和行政规范性文件专项清理，及时修改或废止不利于优化营商环境、不符合“放管服”改革要求的规章和行政规范性文件；深化府院、府检联动，协调推进涉企党政机关未履行生效判决和企业破产难题化解，努力建设法治化营商环境。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）