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洛阳市实施三大工程 积极推进中心城区供水水质提升工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 20:13

　　6日，在洛阳市故县水库向邙岭水厂调水工程工地上，施工人员正在加班加点施工。目前，该工程已完成总工程量的47%。

　　洛阳市中心城区供水水质提升工作是洛阳市委、市政府部署实施的重大民生项目，总投资7.96亿元，由洛阳北控水务集团自筹资金建设。目前，洛阳市正在高新水厂二期扩建、故县水库向邙岭水厂调水、水厂深度处理等三大工程，积极推进中心城区供水水质提升工作，让广大市民“喝好水”。

　　用足优质故县水库水指标，让更多市民喝上优质水

　　长期以来，洛阳市主要将地下水作为城市供水水源，虽然地下水具有水质稳定、不易受污染、口感好的优点，但由于北方城市地下水普遍具有硬度较高的天然物理属性，烧开后水垢较多，被市民所疑虑。

　　“供水硬度的降低，离不开优质的水源和净水工艺的提升。”洛阳北控水务集团相关负责人说。

　　故县水库是洛阳市水质最优的地表水，常年稳定在地表Ⅰ类、Ⅱ类标准。2018年6月27日，洛宁县故县水库大坝旁半山腰，随着滚滚清泉从大坝中奔腾而出，涌入1号隧洞，流向洛阳方向。我市重点民生工程“引故入洛”饮水工程顺利试通水，洛阳人喝上了故县水库优质水。

　　洛阳市主城区故县水库取水指标为29.4万立方米/天，目前已批复18.3万立方米/天，剩余指标将进一步调整用于扩大高新水厂供水和增加邙岭水厂供水。待取水指标完成批复后，可确保洛阳市用足优质故县水库地表水。

　　目前，洛阳市正在进行高新水厂二期扩建工作，预计将于2023年12月建成，高新水厂日处理能力将由10万立方米增加至20万立方米，故县水库优质水供应区域将进一步增大。

　　9月6日，经过广大参建人员的不懈努力、全力施工，高新水厂二期扩建工程核心设施沉淀池、西滤池调试完毕，目前高新水厂已具备15万吨日供水能力。

　　高新水厂二期输水管道项目起点为高新水厂，终点为乐山路，途径炎黄路、北易路、华夏路、周山大道等多条道路，全线需敷设直径0.9米输水管道6公里。工期紧、任务量大、外部环境复杂、沿线路口多，地下管线交叉、土质复杂、障碍物多且正值汛期，诸多不利因素给施工作业带来诸多困难和挑战。施工人员克服种种困难，在8月18日，高新水厂二期输水管道工程全线完工，比预期提前15天完成。高新水厂二期扩建工作的其他供水设施正在逐步推进。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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