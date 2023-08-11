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“丰”景无限好！“洛阳造”先进农机亮相央视舞台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 20:13

　　6日，记者从中国一拖获悉，临近中国农民丰收节，近日中央广播电视总台“丰收中国”融合传播行动新媒体直播节目《一路“丰”景》走进该企业，带领全国观众一起感受“洛阳造”先进农机的独特魅力。

　　在节目中，央视主持人郭嘉宁和中国一拖职工刘嘉伟一道，在中国一拖大拖公司，通过展示大轮拖生产线，引领观众通过央视镜头见证了一台台东方红拖拉机从无到有的诞生，并详细介绍了安装仪表盘、打标牌、安装制动传感器等具体工序。

　　得益于整个生产线数控化、智能化水平的提升，中国一拖生产效率大幅提高，目前其大轮拖单班日产量超过200台，通过大量自动操作技术的应用，生产出的拖拉机质量也更加稳定。

　　针对国四拖拉机精细制造需求，该企业自去年以来积极改进生产线，不断加强员工培训，并陆续增设了一系列新设备，此次包括搭载高精度旋转伺服电机，具备调速范围大、结构简单、易于实现高精度控制等优点的智能伺服悬臂吊，企业在农机制造加工行业中率先应用的拖动示教机器人等先进设备，都在《一路“丰”景》中一一亮相。

　　此次登上央视舞台的，还包括中国一拖在智能拖拉机领域的重磅产品东方红LF2204。该款无人驾驶拖拉机融合了北斗导航系统、智能汽车、车联网等先进技术，具备在规定区域内自动路径规划及导航、自动换向、自动刹车等功能。在全球首个超万亩无人化农场试验示范项目中，该款拖拉机就曾惊艳亮相，被专家评为首轮全周期农耕无人化作业表现最稳定的农机。

　　后续中国一拖还推出了彻底拆除驾驶舱的新款车型，其造型更贴近流线型，依靠配备的毫米波雷达可同时检测200多个目标点的距离和速度，能大大提高耕种作业质量和工作效率，将正常作业误差可以控制在2.5厘米以内。

　　“能有机会在全国观众面前展示我们的先进技术和优秀产品，心情十分激动，后续我们将生产出科技含量更高、更符合生产需要的‘大国重机’，为农业现代化作出贡献。”刘嘉伟表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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