最佳乘车路线公布 方便洛阳外迁高中师生出行

今年开学季，洛阳首批外迁高中投用，师生出行问题备受关注。近日，洛阳市公交集团整理了一份公交车出行攻略，方便广大师生及家长出行。

今年开学季，洛阳首批外迁高中投用，师生出行问题备受关注。近日，洛阳市公交集团整理了一份公交车出行攻略，方便广大师生及家长出行。

最佳乘车路线

●洛阳外国语学校新校区

地址：瀍河区中州东路与九都东路交叉口东南角

公交：乘坐106路公交至河洛古城站下车。

●洛阳师院附中新校区

地址：伊滨区吉庆路与武屯街交叉口东南角

公交：乘坐92路公交至洛阳师范学院南门站下车；乘坐93路公交至武屯站或伊洛东路龙顾路口站下车。

●洛阳市第二高级中学新校区

地址：洛龙区龙山大道与伊洛西路交叉口

公交：乘坐68路至丰李站下车。

●洛阳市第三高级中学新校区

地址：西工区周山大道与香叶路交叉口西北角

公交：乘坐1路、27路、98路公交至土桥村站或周山大道邙岭大道口站下车；乘坐91路、V6路至香叶路嵩山北路口东站下车。

●洛阳市第五高级中学新校区

地址：老城区龙光路葛家岭片区

公交：乘坐V7路公交至岳村社区站或状元红路龙光路口站下车。

●洛阳市实验高级中学新校区

地址：位于洛龙区(东临龙门大道、西临定鼎门街、南临林苑路、北临南山大道)

公交：乘坐53路、60路、71路、80路、81路、89路、 99路、113路公交至龙门大道南山大道口站下车；乘坐53路、60路、71路、80路、81路、99路、文旅专线至龙门大道花园村口站下车。

学生卡优惠政策

与市内其他学生卡一样，新办卡政策、用卡优惠政策不变。

●新办

18周岁以下均可办理；办卡学生凭二代身份证原件或户口簿办理。注意，若仅持户口簿办卡，须办卡学生本人到各IC卡人工充值点现场办理；若凭二代身份证原件办卡，可由家长代办。

除此之外，办卡时还需提供一张二寸近期正面免冠彩色照片。注意，头部过小照片、风景照、扫描照、复印照、大头贴等无效。学生公交IC卡办理后，可使用至办卡学生18周岁，期间不需年检。

●充值

所有人工充值点均可充值；下载洛阳行App并实名认证后也可以办理充值业务(使用具备NFC功能的智能手机)。

注意：学生在18周岁前充值无需带任何手续；充值的学生卡需照片及防伪标志完好无损，如有损坏可持学生卡、本人身份证或户口簿原件、一张二寸近期免冠照片，到解放路洛阳市公交集团IC卡充值大厅十号窗口更换，之后方能继续为学生卡充值。

学生卡每月充值数额最低25元，可享受优惠刷卡110次，用不完刷卡数于次月作废。

充值点

●公交IC卡充值中心

地址：解放路16号(解放路与春晴路交叉口)

营业时间：周一至周日8:30—17:00

●中原银行九都路支行充值点

地址：九都西路170号(九都西路与银川路交叉口)

营业时间：周一至周日9:00—17:00

●市民之家充值点

开元大道口与永泰街交叉口，市民之家一楼E12窗口

营业时间：随市民之家工作时间

●中原银行东花坛支行充值点

地址：瀍河区启明路熙春路口银城东方

营业时间：周一至周日，9:00—12:00、13:00—17:00

●中原银行涧东支行充值点

地址：中州中路与涧东路交叉口赛博城楼下

营业时间：周一至周日，9:00—12:00、13:00—17:00

●中原银行中州支行充值点



地址：中州西路与华山路交叉口西100米路北

营业时间：周一至周日，9:00—12:00、13:00—17:00

●中原银行西苑支行充值点

地址：西苑路与湖南路交叉口(725所门口隔壁)

营业时间：周一至周日，9:00—12:00、13:00—17:00

●中原银行洛龙区支行充值点

地址：龙门大道与古城路交叉口帝都国际城最北头

营业时间：周一至周日，9:00—12:00、13:00—17:00

●中原银行大学城支行充值点

地址：学府街与五环街交叉口

营业时间：周一至周日，9:00—12:00、13:00—17:00

●温馨提示

公交IC卡充值中心、中原银行九都路支行充值点可办理公交卡的挂失、退卡业务；

有集体充值需求的单位及社区可享上门服务，预约电话：63192273。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张海超 张玉琪 文/图）