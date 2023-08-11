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洛阳新增4家省级孵化载体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 18:05
洛阳某孵化载体

　　记者6日从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公示了2023年度河南省科技企业孵化器认定和众创空间备案名单，洛阳4家单位上榜。至此，洛阳各级孵化载体总数增至99家。

　　其中，洛阳优埃富欧创业服务有限公司运营的洛阳UFO.WORK西工硅巷科技企业孵化器、河南科技大学科技园有限公司运营的河南科技大学科技企业孵化器和洛阳瑞泽科技服务有限公司运营的洛阳瑞泽科技园孵化器入围省科技企业孵化器。洛阳国宏科创产业发展有限公司运营的国宏科创众创空间入围省级众创空间。相关孵化载体依托建设单位包含高校、企业、科技园区等，通过持续推进资本、技术、人才、市场等要素融合，为入驻团队和在孵企业提供全方位增值服务，已发展为洛阳创新创业人才的培养基地、大众创新创业的支撑平台。

　　科技企业孵化器是以促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神为宗旨，提供物理空间、共享设施和专业化服务的科技创业服务机构。众创空间是推动创业者应用新技术、开发新产品、开拓新市场、培育新业态的创新创业服务平台。成功备案的省级科技企业孵化器和众创空间，可分别获得80万元和20万元的财政奖励，并优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融等方面政策支持。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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