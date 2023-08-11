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咪咕咖啡在洛阳移动金城寨店开业了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.06 17:15

　　在营业厅办理移动业务，边品享浓香的咖啡，边感受音乐、影视、IP等5G业务超值体验，想想就很惬意！

　　9月6日，洛阳首家咪咕咖啡在金城寨街移动营业厅试营业。作为走在时代前端的探索者，以咖啡为载体，将5G业务和消费者的日常生活方式相结合，打造了融合“咖啡文化+舒适环境+业务互动”于一体的体验平台。

　　目前主要经营的饮品包括经典咖啡、生椰系列咖啡、茶饮和果汁等无咖特饮，搭配可颂面包、慕斯蛋糕等甜品；结合洛阳古风国潮文化，还推出了红枣桂圆、银耳杏仁等多款融合中华传统元素的养生咖啡。厅内同时还引入了移动旗下咪咕品牌的书籍、音乐、影视、IP等各项资源，在厅内传统业务基础上，拓展了观赛区、阅读区、周同学联名产品区等，让客户享受到更加丰富多元的线上线下沉浸式体验服务。

　　咖啡厅内，消费者还可以享受由5G智能机器人——AI咖大师现场冲泡的兼具“未来感+科技感”的咖啡。此款双臂六轴机器人可以独立完成从取豆、磨豆、焖蒸、冲泡、清洗一系列的手冲咖啡制作流程。它完美复刻了世界咖啡师大赛冠军的冲泡手法，只要原料充足，可以做到7×24小时不间断制作，而且每一杯品质始终如一。

　　据介绍，在营业厅设咖啡厅，是给移动客户更多超值消费体验。中国移动引领的5G技术、5G营运以及5G时代，不是冰冷不可触摸的，就像冰凉的机器人能为你端上温暖的咖啡，它是有温度的，可抵达的，充满着无限可能。（通讯员 高远 李政媛）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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