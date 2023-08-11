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奖金1万元！汉魏故城遗址博物馆征集馆徽设计方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 17:19
资料图

　　6日，记者从洛阳市文物局获悉，汉魏故城遗址博物馆面向社会广泛征集馆徽设计方案，最高奖金1万元。

　　馆徽设计方案包括：汉魏故城遗址博物馆馆徽(标志)、汉魏故城遗址博物馆(Han-Wei Luoyang City Site Museum)名称的标准字体(中英文)、标志与标准字的组合。

　　汉魏故城遗址是我国古代都城遗址中面积最大、地下遗存最为丰富、保存现状最好的都城遗址之一，是中华文明起源与发展核心地区重要的古代都城遗址，是我国古代早中期古代都城遗址的典型代表。遗址位于洛阳市东15公里的伊洛平原上，总面积近100平方公里，始建于西周初年，唐初废弃，东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代先后在此建都，有着1600多年的建城史，近600年的建都史。汉魏故城遗址1961年列入首批全国重点文物保护单位；2013年列入国家考古遗址公园名录；2014年作为“丝绸之路”遗产点，列入世界文化遗产名录；2021年10月，入选全国“百年百大考古发现”。

　　汉魏故城遗址博物馆项目已列入国家发改委“十四五”时期文化保护传承利用工程项目库、深化中华文明探源工程重大项目、国家发改委2023年重点建设项目，获得中央专项资金重点支持，并列入省、市“十四五”重点建设项目。博物馆选址于瀍河区白马寺镇翟泉村南部，规划建设用地面积14.6公顷，建筑面积29353平方米，总体突出“汉魏高台艺术殿堂”的设计理念，主体建筑承袭汉魏宫殿形式，采用中轴对称的合院式布局，西北围合、东南向遗址公园开放，功能包括专题陈列厅、临时展厅、研学教育区、文创产品展示体验区、文物修复中心及库房、图书资料档案室、多功能学术厅、业务用房、考古研究中心、游客服务中心、停车场、安防设施、市政配套设施等。

　　按照要求，馆徽设计方案应包含但不限于如下意象：古代都城“建中立极”形制的确立和发展；我国历史上第一次民族大融合；丝绸之路东方起点；众所周知的汉魏故城遗址核心物质文化元素，如太极殿遗址、铜驼大街、永宁寺遗址、熹平石经、辟雍碑等。

　　投稿截止日期为2023年9月30日(以投寄时间为准，传真及email以收到时间为准)。通信地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道232号，洛阳市文物局723室。联系电话为(0379)65156911。电子邮箱为wwjzyly@163.com。

　　汉魏故城遗址博物馆将邀请相关专家成立评审组，对应征作品进行初审，确定入围方案8套。入围方案将在有关媒体、网站和微信公众平台上公示，由社会公众进行投票，投票结果仅作为最终评审的参考意见。结合初审情况和公众投票情况，评审组对入围方案进行最终评审，确定最终中选方案及其余奖项，并邀请获奖者参加终评会，对获奖者颁发荣誉证书。

　　奖项设置：一等奖1名，奖金人民币10000元；二等奖2名，奖金人民币各5000元；三等奖5名，奖金人民币各2000元。一等奖获奖方案即为最终中选方案。（洛报融媒·洛阳网记者智慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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