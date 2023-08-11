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“龙门最美观世音”如何复原？央视《考古公开课》明日为您讲述
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 17:20
节目录制现场

　　6日，记者从龙门石窟研究院获悉，7日13时27分央视科教频道《考古公开课》栏目将播出《龙门国宝复原记(下集)》，为观众讲述龙门石窟奉先寺佛首和“龙门最美观世音”的数字化复原历程。

　　2019年，龙门石窟工作人员在上海博物馆的一次现场考察中，发现了清末到民国时期，龙门石窟流失的佛首。经过专业判断和筛选，确认这件佛首属于龙门石窟奉先寺壁画，并找到了疑似的佛身。在数字技术的帮助下，2020年，一比一3D打印复制的佛首造像顺利安放在了一尊等身立佛的残像上，佛首和残像的断面完全吻合，实现了造像的准确复位。合体的奉先寺等身立佛像是唐朝开元年间高力士等内侍宦官为唐玄宗祝寿所造。佛首面庞浑圆，眼部微鼓，具有典型的盛唐佛造像特征。

　　龙门石窟万佛洞观世音造像，通高85厘米，造像悠闲矜持的神情、窈窕婀娜的身姿、细腻流畅的雕刻，被参观者誉为龙门“最美观音像”。据说当年京剧大师梅兰芳先生在塑造“洛神”这一形象时，适逢来到龙门石窟参观，看到这尊观世音像，获得启悟，洛神角色因此得以重塑，给世人留下了难以超越的经典。但令人遗憾的是，最能反映其神韵气质的五官部分却遭到破坏，极大地影响了参观者对她的慈悲与庄严的完整感知。

　　龙门石窟研究院以这尊唐代观世音造像的虚拟修复为例，拉开了龙门石窟数字化虚拟复原工程的序幕。从意向提出到最终完成，研究人员花费了近两年时间。在现代科技与传统技艺的协力合作下，千年前的石刻造像重新焕发光彩。

　　7日，锁定央视科教频道，我们一起了解龙门石窟国宝如何再现昔日芳华。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王青茹）(图片由节目组提供)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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