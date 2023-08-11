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国科智谷智能制造产业化基地项目加紧推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 15:56

　　9月6日，在位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地项目建设现场，工人正加紧施工。

　　该项目是省重点项目，位于洛阳国家大学科技园C地块，项目占地约106亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设独栋研发厂房、组合研发厂房和智能中试厂房、总部办公及相关生产配套设施，重点引进智能制造、新能源、新材料和生物医药类产业化项目。项目全部建成投用后，预计集聚200余家内外资企业入驻。目前，该项目一期工程10栋楼主体已全部完工，正在进行二次结构施工，已有20余家企业入驻。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 张婧悦 摄）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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