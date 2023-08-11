洛阳市庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”慈善网络募捐活动启动

6日上午，洛阳市庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”慈善活动启动仪式，在洛阳市会议中心举行。 6日上午，洛阳市庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”慈善活动启动仪式，在洛阳市会议中心举行。 此次活动由洛阳市委、市政府主办，洛阳市委直属机关工委、洛阳市民政局、洛阳市慈善联合总会承办。 9月5日，是我国第八个＂中华慈善日＂，今年的主题是“携手参与慈善、共创美好生活”，洛阳各有关方面陆续开展了形式多样的宣传庆祝活动。9月7日至9日，洛阳还将参与第九个腾讯＂99公益日＂网络募捐活动。全市各级慈善组织将围绕乡村振兴主题，聚焦幸福家园村社互助、发展残疾人事业、困难群众救急难及助学助教、助医、助老等方面设置多个重点慈善捐款项目，引导社会各界积极参与慈善事业，为洛阳乡村振兴贡献更多慈善力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图)