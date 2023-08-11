洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

明后天阳光“控场” 双休日雨水“待机”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.09.06 08:41

　　最近几天，天气开启复制模式，中午晴热，阳光热烈。

　　好消息是，冷空气已经影响到新疆，凉爽的天气让人期待。当下，我国北方多地将经历同期少见的暖热。受到高压脊控制，今明两天最高气温超过30℃的区域逐步北扩到内蒙古中东部、吉林中西部一带，将出现同期不多见的暖热，京津冀及以南地区还会有伏天的闷热感。从8日开始，冷空气到来，我国华北、东北等地就会凉快不少。

　　来看看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，本周前期我市受高空偏西气流及弱冷空气扩散影响，以多云天气为主，后期受短波槽影响，云系增多，有一次降水过程。

　　最近几天天气预报

　　●今天：多云间阴天，偏东风2级～3级，气温21℃～31℃。

　　●明天：晴天间多云，偏东风2级～3级，气温21℃～32℃。

　　●8日(周五)：晴天间多云，气温22℃～32℃。

　　●9日(周六)：多云转阴天，局地有阵雨，气温23℃～31℃。

　　●10日(周日)：阴天转分布不均匀的阵雨，气温23℃～29℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    只要有糖尿病高危因素就应尽早筛查
    只要有糖尿病高危因素就应尽早筛查
    只要有糖尿病高危因素就应尽早筛查
        近日，2023版美国糖尿病协会《指南建议：实验室分析在糖尿病诊断和治疗中的应用》发布，“建议对所有≥35岁...
  • ·想给饮食加点“甜” 糖友应该怎么选
  • ·玩了一暑假，一查视力近视500度
  • ·秋冬季痛风易发作 防范应该这样做
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中州时代项目建设加快推进 生产区域设...
  • 今年暑运期间，洛阳北郊机场旅客吞吐...
  • 白露节气将至 洛城秋色渐显【组图】
  • 开学季！洛阳对各学校、幼儿园食堂进...
  • 栾川县狮子庙镇：生态冷水鱼养出致富...
  • 江凌到新安县调研
  • 洛阳新增437家科技型中小企业
  • 老城区一公园水坑漂浮垃圾？管理方：...
  • 洛宁洛河省级湿地公园风景如画【组图】
  • 洛阳发布最新人事任免
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    晨练

    晨钓

    隋唐园里小精灵

    芝麻开花节节高
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605