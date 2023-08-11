明后天阳光“控场” 双休日雨水“待机”

洛阳今天多云间阴天，偏东风2级～3级，气温21℃～31℃。
洛阳今天多云间阴天，偏东风2级～3级，气温21℃～31℃。
最近几天，天气开启复制模式，中午晴热，阳光热烈。
好消息是，冷空气已经影响到新疆，凉爽的天气让人期待。当下，我国北方多地将经历同期少见的暖热。受到高压脊控制，今明两天最高气温超过30℃的区域逐步北扩到内蒙古中东部、吉林中西部一带，将出现同期不多见的暖热，京津冀及以南地区还会有伏天的闷热感。从8日开始，冷空气到来，我国华北、东北等地就会凉快不少。
来看看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，本周前期我市受高空偏西气流及弱冷空气扩散影响，以多云天气为主，后期受短波槽影响，云系增多，有一次降水过程。
最近几天天气预报
●今天：多云间阴天，偏东风2级～3级，气温21℃～31℃。
●明天：晴天间多云，偏东风2级～3级，气温21℃～32℃。
●8日(周五)：晴天间多云，气温22℃～32℃。
●9日(周六)：多云转阴天，局地有阵雨，气温23℃～31℃。
●10日(周日)：阴天转分布不均匀的阵雨，气温23℃～29℃。
(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
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