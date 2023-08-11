解除定房协议时 遇到格式条款怎么办

买房是大事，定房要谨慎。孟津区的赵先生夫妇在签订定房协议书后，无法签订商品房买卖合同。他们想解除定房协议时，发现协议书中设置了对自己不利的格式条款。无奈，他们将置业公司诉至法院。

买房是大事，定房要谨慎。孟津区的赵先生夫妇在签订定房协议书后，无法签订商品房买卖合同。他们想解除定房协议时，发现协议书中设置了对自己不利的格式条款。无奈，他们将置业公司诉至法院。

4日，记者到孟津区人民法院采访了这起案件。

案件：无法签订商品房买卖合同，夫妇俩要求双倍返还定金被拒

赵先生与肖女士相恋后步入婚姻殿堂，两个人有了一些积蓄后开始筹划买房。2022年10月，他们找到了喜欢的房子，便与孟津区某置业公司签订了定房协议书，按照协议书约定交付了定金20000元，并按期支付了首付款69743元。

本以为买房大事解决了，谁知，他们始终未能与置业公司签订商品房买卖合同。赵先生夫妇想解除定房协议，并要求对方双倍返还定金、退还首付款和利息，但置业公司以协议书中的格式条款约定为由拒不退还定金。

赵先生夫妇认为，置业公司因自身原因，始终无法与他们签订商品房买卖合同。他们现在要解除定房协议，对方应双倍返还定金。

对此，置业公司辩称，虽然双方签订了定房协议书，但赵先生夫妇没有按照要求足额交首付款，也未签订商品房预售合同，所以按照定房协议书条款约定，本公司有权扣除定金。

法院：解除双方定房协议，置业公司向夫妇俩双倍返还定金

孟津区人民法院经审理认为，原告与被告置业公司签订的定房协议书中第二条款约定按时交相应首付款89743元。被告辩称首付款应为269743元，没有协议约定，本院对此不予支持。

根据《中华人民共和国民法典》第四百九十八条，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

在本案中，该定房协议书的格式条款由被告提供，对格式条款有两种以上解释，应当作出不利于被告的解释。协议书约定了原告的义务及违约责任，没有约定被告的义务及违约责任。提供格式条款的置业公司不合理地免除自身责任，是格式条款无效的情形。

“《中华人民共和国民法典》第五百八十七条规定：债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。”法官表示，因置业公司的原因致使不能实现合同目的，被告应在合同解除后向原告双倍返还定金，故依法判决解除双方定房协议，置业公司向赵先生夫妇双倍返还定金，并退还69743元及利息。

一审判决后，置业公司提起上诉。二审期间，置业公司与赵先生夫妇达成调解协议，双方解除定房协议，赵先生同意置业公司按其承诺的时间和方式还款。

提醒：有下列情形之一的，该格式条款无效

“格式合同、格式条款是较为常见的合同形式及内容，格式条款的运用对增强交易的便捷性具有积极作用。”法官介绍，签订买卖合同时遇到格式条款，要重点关注该格式条款是否遵循公平原则，合同中双方的权利义务应尽可能合理、公平；关于重要条款，看对方在签订合同时是否履行了告知和提示义务，双方是否就该内容达成一致意见。

本案中定房协议书的格式条款由置业公司提供，该协议书仅约定了赵先生夫妇的义务及违约责任，置业公司不合理地免除自己的责任，是格式条款无效的原因。

《中华人民共和国民法典》第四百九十七条规定：有下列情形之一的，该格式条款无效：(一)具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；(二)提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；(三)提供格式条款一方排除对方主要权利。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 都立新)