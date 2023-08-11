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耄耋老人为老伴儿制作“爱的阶梯”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 08:36

老两口遛弯儿回家，脚下便是“爱的阶梯”

　　家住涧西区武汉路社区河柴01号小区的王秀英和张长河即将迎来“钻石婚”，按照他俩早年的计划，他们想重坐一次火车出游，重温两个人60多年前在火车上相识的青春岁月。可惜事与愿违，2019年，王秀英突发脑梗致偏瘫，从那之后出行离不开轮椅，但她依旧向往着“外面的世界”。

　　为了满足王秀英每天出去转转的愿望，年过八旬的张长河找来木板、锤子和钉子敲敲打打，终于做成了“爱的阶梯”。

　　自制“爱的阶梯”

　　近日一大早，在伺候完86岁的王秀英穿衣、洗漱和吃饭后，85岁的张长河像往常一样走出家门，将靠墙放在楼梯间的一个自制木梯架在楼梯上，方便一会儿推着轮椅上的老伴儿出去转转。除了刮风、下雨，老两口每天都要出门。

　　张长河的家在一楼，自从老伴儿因脑梗致偏瘫失去行动能力后，他便用20多块木板，自制了这个长约3米、宽近1米的木梯。木梯上的每颗钉子都是他一锤一锤砸进去的。“秀英喜欢出去转，我岁数大了抱不动她。”张长河说。

　　既想满足老伴儿一天多次外出的心愿，又不想给其他邻居添麻烦，张长河只好每天出门前将木梯放下，使用后再把木梯收起来，靠墙放置在楼梯间内。木梯有三四十斤，每次出门都要把梯子抬起又放下，这对于张长河来说，并不是一件容易的事儿。很多邻居劝他保重自己的身体，可张长河总是笑着听听不说话，在他的心里，丈夫存在的意义很大程度上是为了让妻子过得安心、顺心。

　　“她年轻时就喜欢出去，不喜欢天天窝家里，老了还是这样，这点儿要求我咋能不满足？”张长河说，虽然他感觉自己的体力越来越不如从前，但他依然坚持每天带老伴儿出去转转，“除非我哪天也不能动了，那我俩就在家里做伴”。

　　“我很知足，也很满足”

　　张长河和王秀英都是退休教师。说起他们相识、相知、相恋的故事，张长河不好意思地往后靠了靠沙发：“哎呀，都是缘分。”

　　张长河和王秀英年轻时同为新乡一师范高校的学生，毕业后一起被分配到许昌。在新乡开往许昌的火车上，这对青年男女产生了特殊的情愫，之后便走到了一起。

　　“她喜欢旅游，但那时候我们忙着工作，一直没去成。”张长河说，婚后，王秀英为他生了3个孩子，这份恩情他铭记于心，也正因为如此，他毫无怨言地承包下家里的所有家务，“拖地、洗衣服啥都不让她干，她到现在都不会做饭”。

　　他们退休后，本想着终于有时间可以出去旅游，弥补年轻时的遗憾了，可又赶上在外地定居的小儿子有了孩子。于是，他们收拾行李南下深圳，帮小儿子带孩子，一去就是三四年。

　　“把孙子送进幼儿园，我们回到洛阳不久，她就病了。”张长河看着坐在身边的王秀英叹了口气说，“她还没来得及过几天好日子。”

　　在张长河看来，每天坚持推老伴儿出去转转，也算是对她未竟心愿的补偿。

　　张长河说，现在的他“是幸福的”，相对于年轻时感受到的“幸福”，现在这种“幸福”更为深刻而厚重，它淬炼于携手走过大半辈子后、血脉相连的两个人在晚年时依旧能够相濡以沫，依旧能够在阳光明媚的早上，慢悠悠地推着老伴儿到菜市场买点儿菜、去广场上晒会儿太阳，“我很知足，也很满足”。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 王春艳 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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