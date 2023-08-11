全省社区社会组织能力提升培训班（第二期）在洛开班

4日，河南省社区社会组织能力提升暨社会组织孵化基地建设培训班(第二期)在洛开班，来自全省的社区社会组织负责人、骨干人才等共150人参加培训。

4日，河南省社区社会组织能力提升暨社会组织孵化基地建设培训班(第二期)在洛开班，来自全省的社区社会组织负责人、骨干人才等共150人参加培训。

该培训班为中央财政支持社会组织参与社会服务项目，为期3天，将围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、社区社会组织发展和发挥作用案例分析、针对未成年人保护和老年人服务等专业社会工作服务能力建设、社会组织孵化基地建设、社区社会组织公益项目运营专题等方面开展。培训采用“现场培训+线上直播”形式，提高参与率，为学员搭建学习、交流平台。

培训课程突出针对性和实用性，对提升我省社区社会组织能力活力，推动社区社会组织在孵化基地建设、创新基层社会治理、完善社区服务体系、营造共建共治共享的社会治理格局，具有重要指导意义。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李欣)