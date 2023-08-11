瀍河区新街社区：花样“玩泥巴” 体验古陶非遗文化

近日，在瀍河区新时代文明实践策划师、洛阳市非遗传承人董强峰的带领下，一场别开生面的古陶非遗文化研学体验活动在洛阳民俗博物馆举行。
近日，在瀍河区新时代文明实践策划师、洛阳市非遗传承人董强峰的带领下，一场别开生面的古陶非遗文化研学体验活动在洛阳民俗博物馆举行。
近日，在瀍河区新时代文明实践策划师、洛阳市非遗传承人董强峰的带领下，一场别开生面的古陶非遗文化研学体验活动在洛阳民俗博物馆举行。该活动由瀍河区新街社区邻里中心举办，旨在打破传统社区活动空间壁垒，通过非遗文化研学方式让孩子们感知古陶文化、动手制作陶器。该活动也是新街社区“移动邻里”主题系列活动的一次创新尝试。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 师辰隆 摄影报道）
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