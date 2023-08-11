结对帮扶修路 方便居民出行

近日，位于老城区洛浦街道烧沟社区文化广场入口处的一段道路铺设一新。

近日，位于老城区洛浦街道烧沟社区文化广场入口处的一段道路铺设一新。

这段长50余米、宽约7米的道路，是烧沟社区数十户居民出入的必经之路。今年以来，这段道路因年久失修，雨天存在积水现象，而维修资金一时难以协调解决，迟迟无法消去的积水点，影响了周边居民出行。

8月初，作为结对单位的市市政设施事务中心和烧沟社区一起组织人员，对地基、雨水口和下水管道进行清理、疏通，于8月下旬进行了路面柏油铺设。为了给“五联五促”结对企业市政集团洛北分公司减少成本，市市政设施事务中心组织干部职工踊跃捐款，并将7600元捐款送到施工现场。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 谢培才 李建军)