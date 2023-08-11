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网络达人采风团走进洛阳部分邻里中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 08:33

　　昨日，市委宣传部组织开展“高质量发展看洛阳”(邻里中心篇)网络名人宣传采风活动，30多名网络达人组成的采风团，深入市区部分邻里中心，实地参观采风，感受城市提质工作带来的深刻变化与显著成效。

　　在家门口体验“一站式”便民服务、到邻里食堂吃上一顿味美价廉的午餐……自去年以来，我市将邻里中心建设作为城市提质的重要抓手，不断推动邻里中心建设提质增效、多点开花，托起市民家门口的幸福。

　　采风团一行先后前往瀍河区君澜湾社区邻里中心、西工区石油路社区邻里中心、涧西区重三社区邻里中心、伊滨区永泰嘉苑社区邻里中心、洛龙区修文坊社区邻里中心等进行参观走访，详细了解邻里中心功能布局、运营模式、“三自组织”建设等情况，并与社区居民进行深入交流。

　　参与本次采风活动的网络达人来自微博、抖音、微信视频号等平台，涉及文旅、美食、城建等多个领域。在随后召开的座谈会上，采风团与市文明办、市文广旅局、市人社局及各城市区相关负责人进行了面对面交流，详细了解邻里中心建设总体部署、进展成效、下一步重点工作等信息，共同为邻里中心发展建言献策。

　　“邻里中心满足了居民多样化、多层次的生活需求，是大伙儿愿来、想来的地方。”采风团成员纷纷表示，通过这次采风，大家深刻感受到了邻里中心建设给居民生活带来的变化，越来越多的市民走进邻里中心，在这里找到了归属感、幸福感。未来，他们将发挥好自媒体优势作用，架起政府与网民沟通的桥梁，积极宣传邻里中心的亮点做法，不断增强市民对城市提质工作的自豪感和认同感。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 马乐)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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