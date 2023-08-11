洛阳市迎“双节”老年人台球赛开杆

5日，2023年洛阳市迎“双节”老年人台球比赛开杆。

5日，2023年洛阳市迎“双节”老年人台球比赛开杆。

本次比赛为期3天，由市老年人体育协会主办，市老年人体育协会台球专项委员会承办，来自全市各县区的22支代表队参赛。比赛设中式台球团体及个人赛、斯诺克个人赛两大类3个项目。

活动主办方介绍，台球运动休闲益智，适合各年龄段人群。这次活动为大家提供了以球会友的机会，既锻炼了身体，丰富了生活，又增进了友谊，激发了老同志动起来、乐起来的运动热情。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 杨勇 摄影报道)