洛阳市纪检监察机关扎实开展安全生产责任落实情况专项监督检查

近日，记者从市纪委监委获悉，自全市安全生产责任落实情况专项监督检查开展以来，全市纪检监察机关严格督促各级党委政府、相关职能部门和企业严负其责、严管所辖、严纠其患，防范化解重大安全风险，提高安全生产治理水平，筑牢安全生产防线。

近日，记者从市纪委监委获悉，自全市安全生产责任落实情况专项监督检查开展以来，全市纪检监察机关严格督促各级党委政府、相关职能部门和企业严负其责、严管所辖、严纠其患，防范化解重大安全风险，提高安全生产治理水平，筑牢安全生产防线。 近日，记者从市纪委监委获悉，自全市安全生产责任落实情况专项监督检查开展以来，全市纪检监察机关严格督促各级党委政府、相关职能部门和企业严负其责、严管所辖、严纠其患，防范化解重大安全风险，提高安全生产治理水平，筑牢安全生产防线。 市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组通过“监督+提醒”的方式，督促监督单位坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，建立完善“双重交办”“双重督办”工作机制，通过“纪检监察干部+处级干部+业务骨干+行业专家”四级联动的方式，全方位、多维度开展靠前监督、精准监督。 涧西区纪委监委聚焦消防、危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气和工业企业等六大重点领域，开展“防风险、除隐患、强监督”专项监督检查，按照“一隐患一方案”要求，对风险隐患进行分类立项，切实把职责厘清、把时限说明、把进度公开。 宜阳县纪委监委紧盯安全生产重点领域、关键环节，以纪检监察协作区为单位，统筹“室组地”监督力量，采取多种方式深入全县多个责任单位及重点场所进行监督检查，对发现问题现场交办、挂牌督办，切实筑牢安全生产“防火墙”。截至目前，共开展监督检查130余次，检查场所189处，发现并督促整改问题69个。 为高效推进安全生产责任落实情况专项监督检查，市纪委监委日前下发通知，要求对发现问题进行台账管理，对账销号，闭环整改。各级纪委监委专项办要联合相关派驻纪检监察组，强化与本级安委办、相关职能部门的定期会商，每月召开1次安全生产责任落实情况专题研讨会，对重要问题或事项及时会办研究。 在专项监督检查开展过程中，纪检监察机关要协同联动专业力量，建立“领导+专家+纪检监察干部”联合督导检查模式，统筹整合纪检监察与职能部门力量，形成监督合力。针对抽查、检查中发现影响安全生产的关键性、根本性重大隐患问题，由市纪委监委专项办挂牌督办。 专项监督检查开展期间，纪检监察机关对安全生产领域的信访举报优先办理，全面收集安全生产领域责任、作风和腐败问题线索，从严从重查处一批安全生产领域典型案件，严肃问责一批履职不力的干部，持续释放安全生产领域从严执纪强烈信号。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）