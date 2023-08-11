洛阳市第二批选派的65名国企干部深入深圳32家单位进行跟班学习

“结合市委十二届四次全会精神，我将重点关注深圳产业发展和平台公司建设，把当地好的发展模式带到洛阳，助力洛阳加快建设现代化产业体系。”日前，在上海交通大学深圳研究院跟班学习10余天后，洛阳龙合投资发展有限公司党委副书记王辉深有感触地说。

“结合市委十二届四次全会精神，我将重点关注深圳产业发展和平台公司建设，把当地好的发展模式带到洛阳，助力洛阳加快建设现代化产业体系。”日前，在上海交通大学深圳研究院跟班学习10余天后，洛阳龙合投资发展有限公司党委副书记王辉深有感触地说。

近日，我市第二批选派的65名国企干部到深圳跟班学习。到深圳后，学员们先进行了5天针对性集中培训，随后前往腾讯、深信服、广汽集团、平安银行、迈瑞医疗、招商银行等进行参访交流，进一步熟悉深圳情况。目前，65名国企干部已分别在深圳前海产业智库、上海交通大学深圳研究院、深圳前瞻研究院、北航投资、联合金融、深圳地铁集团、深圳巴士集团、南山云谷产业园等32家单位进行跟班学习。

工作日熟悉流程、对接业务、学习管理经验，休息日参加分组研讨、集中分享会等……自跟班学习以来，学员们深入产业园、科创公司、深交所、展览馆、规划馆等地，抓紧时间学习深圳的先进经验。

“深圳园区让我耳目一新，真正做到了产城融合，这里面能解决上班、吃饭、住宿等所有问题，让大家无后顾之忧，可以把更多的精力放在工作上。”洛阳国宏园区发展有限公司财务总监刘飞在深圳市邻山至远资本有限公司跟班学习，对深圳形成完整生态闭环、留住产业人才的做法十分认可。

“通过学习华为创新战略构建、价值分配策略，我深刻认识到企业需要进一步完善激励机制，激发员工的积极性和创造力，从而打造一支优秀的人才队伍，为企业的发展奠定坚实基础。”在F518创意园深圳创意投资集团跟班学习的洛阳文旅集团文化产业发展公司副总经理王启蒙表示。

“市委十二届四次全会对现代化产业体系建设提出明确要求，作为国企干部，更应该利用跟班学习的好机会，对接产业发展最前沿，转变思想观念，结合洛阳实际，真正学会深圳的好经验好做法，引领带动洛阳产业发展。”我市第二批国企干部赴深圳跟班学习组临时党支部书记、洛阳国宏投资控股集团有限公司副总经理程云雷说，接下来，学员们将以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等产业领域为重点，对接科技产业社区，学习深圳先进企业现代化管理理念，积极开展“以投带引”活动，力争撬动更多社会资本进入洛阳风口产业领域，推动洛阳风口产业发展提质增效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 郭小爱 角亮武）