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洛阳市政协党组（扩大）会议暨以案促改警示教育专题会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 08:32

　　昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议暨以案促改警示教育专题会。

　　会议深入传达学习习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神和在《求是》杂志发表的重要文章《中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道》精神；传达学习全市党纪教育警示大会精神，开展以案促改警示教育；传达学习市委党外人士座谈会和市政协“聚焦提升功能品质，建设让洛阳人民更加幸福的城市”专题协商会精神。

　　会议强调，要提高政治站位，态度鲜明抓好以案促改，以永远在路上的坚韧和执着把全面从严治党不断引向深入，以实际行动始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要扛牢政治责任，坚决落实以案促改要求，找症结、治根源，不断强化自我修炼、自我约束，夯实廉洁从政的思想根基、筑牢拒腐防变的思想防线，确保在新的赶考路上始终不变质、不变色、不变味。要自觉以案为鉴，坚持正面引导和反面警示相结合，大力弘扬优秀传统文化，推动家教家风建设常态化，以家风促作风，充分发挥廉洁文化的浸润引导功能。要持续营造干事创业的浓厚氛围，强化敢于担当作为的精神，提升善于担当作为的能力，教育引导政协系统广大党员干部自觉在“严”的氛围下干事创业，为现代化洛阳建设贡献政协力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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