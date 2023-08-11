洛阳市十六届人大常委会举行第五次会议

昨日，市十六届人大常委会举行第五次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市十六届人大常委会举行第五次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要署名文章精神和省委、市委近期重要会议精神。会议听取审议了《洛阳市特色餐饮发展促进条例(草案)》，审议并表决通过了《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》《洛阳市人大常委会关于加强政治建设的意见》《洛阳市人大常委会关于践行和发展全过程人民民主的若干举措》等。会议听取审议了市人民政府关于科技创新工作的报告、全市开发区改革情况的报告、洛阳市2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告等，并进行满意度表决。会议还审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于批准洛阳市2022年财政决算的决议》和人事任免事项。

李保国强调，要清醒认识到成绩来自问题，增强人大工作高质量发展的使命感，坚持问题导向，及时查找问题和不足并对症下药，立足自身职能定位，找准工作差距，持续提升人大工作质效。要清醒认识到问题就是方向，增强人大工作高质量发展的紧迫感，针对当前人大工作短板和不足，进一步提升立法的针对性、有效性，推动监督工作形成有效闭环，持续加大代表意见建议办理跟踪问效力度，形成上下联动“一盘棋”。要清醒认识到方向就是出彩，增强人大工作高质量发展的荣耀感，坚持围绕中心、服务大局，持续加强政治建设，强化“有解”思维，坚持“小切口”立法，充分发挥人大监督职能优势和联系群众优势，用好新闻宣传“方向盘”“指挥棒”“扩音器”“助推剂”作用，唱响全市人大“大合唱”，以自身建设新成效推动人大工作新发展，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)