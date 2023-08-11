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东保村村歌诞生记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 08:34

　　“我们有村歌了，还是我们自己参与创作的！”汝阳县三屯镇东保村村民李曙光自豪地说。近日，该村村民集体创作了村歌《乐享东保》，展现村子近年来的发展成就，唱起来朗朗上口。

　　近年来，东保村大力发展乡村产业，不断壮大集体经济，为群众谋取了不少福利。为了展现村子的发展成就、进一步凝聚人心，今年，东保村党支部书记、村委会主任丁建胜有了创作村歌的想法。

　　丁建胜深知，创作村歌，既需要结合村里实际，又需要专业音乐人操刀。为此，他辗转联系到“爱故乡——村歌计划”发起人孙恒。孙恒主要从事村歌集体创作，已在全国各地协助村民完成45首共创型村歌。

　　8月上旬，孙恒来到东保村进行村歌创作。“只有和当地发展特点相结合，村歌才能一直被传唱下去。”孙恒表示，为了解当地风土人情，他在村子里转了一遍又一遍，与村民深入交谈。

　　听说了创作村歌的消息，村民们纷纷报名，小到20多岁的暑期返乡大学生，大到七八十岁的老人，都愿意参与其中。在东保村党支部的支持下，孙恒和村民一起，举办了东保村村歌集体创作工作坊。“我们采取分组讨论、集体创作的方式，让男女老少都参与其中，让村歌全面反映东保村的发展成就。”孙恒介绍。

　　“风格可以轻快一些。”“应该融入村里的稻田、牛、羊等元素。”……在村歌创作过程中，大家你一言我一语，歌词不断完善。6天后，村歌创作完成，村民们将村歌命名为《乐享东保》，表达了对村子发展变化的感受。

　　孙恒介绍，《乐享东保》展现了东保村近年来的发展成就，歌词中的“头雁”“群雁”分别指村“两委”和全体村民，“荒滩变良田”描述的是村子里的荒滩变成稻田，“桃李芬芳桂花香”代指村里教育的发展……每句歌词都带有东保村发展的印记。

　　“乡村振兴离不开文化振兴。我们想要通过创作村歌，弘扬东保村的实干精神，推动全村面貌不断迈上新台阶。”丁建胜表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 曹宝琼 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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