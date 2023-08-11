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洛阳市委党校秋季学期主体班开学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.06 08:15

　　昨日，市委党校(洛阳行政学院)2023年秋季学期第一批主体班开学。市委副书记、政法委书记杨骁围绕“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，奋力开创现代化洛阳建设新局面”主题作开班动员。

　　杨骁指出，这次主体班是在第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育即将开始、市委十二届四次全会刚刚闭幕的关键时期举行的，背景特殊、意义重大。希望大家以主题教育为动力，更加坚定自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学懂弄通做实上下功夫，全面加强理论武装、深入开展调查研究，以推动高质量发展的新成效来检验主题教育成果，认真抓好检视整改，真正做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　杨骁强调，要以市委十二届四次全会精神为引领，坚持把发展产业放在更加突出位置，着力抢抓产业风口，强化集群思维，延链补链强链，加快重塑产业格局。要着力强化科技创新，统筹推进创新平台建设、人才引育、资本运作、主体培育和科技体制改革，更好以科技创新引领产业升级。要着力抓好营商环境优化，以转变干部思维观念优化政务环境，以深化要素市场化配置改革、下大力气破除市场壁垒为重点优化市场环境，以解决好企业涉法涉诉问题、弘扬契约精神为重点优化法治环境，为加快推动现代化洛阳建设蓄势赋能。

　　杨骁强调，要以过硬干部队伍为保证，持续转变思维理念，强化市场思维、创新思维、系统思维，提升专业能力，锤炼过硬作风，增强风险意识，守好纪法底线，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　本期主体班共3个班，分别为习近平新时代中国特色社会主义思想县处级干部研修班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班，共有142名学员参加。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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