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老城区一公园水坑漂浮垃圾？管理方：已开始清理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 22:21

　　近日，洛阳有市民多次通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，老城区翠云峰森林公园(原上清宫森林公园)出现了一个大面积的水坑，水体黑臭，且水坑周边有不少垃圾。5日，记者实地采访发现，市民反映情况属实。对此，翠云峰森林公园管理中心相关负责人说，目前，已查清水坑里污水排放来源，并已进行了治理，目前正在对水坑周边垃圾进行清理清运。

　　反映：水坑里有垃圾，希望相关部门清理

　　近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台反映，老城区翠云峰森林公园内出现了一个大面积的水坑，里面漂浮着大量垃圾，积水已变成黑臭，并且周边也有不少垃圾。

　　记者联系上发帖人小赵。小赵说，他以前没去过翠云峰森林公园，2021年一次偶然的机会，他进入公园逛了逛，发现里面环境清幽、郁郁葱葱，很不错。“公园比较大，我以前主要围绕公园内的建筑物周边逛。”小赵说，今年2月，他沿公园新修的道路散步时，发现附近有一个水坑，面积比较大，里面的水发黑发臭，且漂浮着塑料袋等生活垃圾。后来，他又来到翠云峰森林公园发现，水坑里的水质虽有所改观，不过垃圾未清理，且还漂浮着很多藻类植物。

　　小赵说，来洛游玩的游客很多，如果有游客到翠云峰森林公园里玩，发现如此脏乱差的环境，不仅给游客带来不好的游玩体验，还有损洛阳的城市形象，因此，希望相关部门尽快对水坑及周边的垃圾进行清理。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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