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洛阳非遗亮相新加坡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 20:05

　　记者5日从洛阳市文化馆获悉，第十三届翰墨传情总统慈善艺术节之中国非遗文化展在新加坡举行，洛阳的民间剪纸(孟津剪纸)、洛阳毛猴、面塑(宋氏面塑)、粗布印染技艺、古雒结绳编织技艺、洛宁竹编6个非遗项目参加展览。

　　展览现场，除了有非遗艺术品展示，还有河洛文化小课堂等活动，游客可现场体验非遗制作工作，沉浸式体验河洛文化的魅力。下一步，洛阳市将发挥资源优势，积极组织非遗传承人开展丰富多彩的文化交流活动，传播河洛文化，讲好洛阳故事。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵博）(通讯员供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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