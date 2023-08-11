记者5日从洛阳市文化馆获悉，第十三届翰墨传情总统慈善艺术节之中国非遗文化展在新加坡举行，洛阳的民间剪纸(孟津剪纸)、洛阳毛猴、面塑(宋氏面塑)、粗布印染技艺、古雒结绳编织技艺、洛宁竹编6个非遗项目参加展览。
记者5日从洛阳市文化馆获悉，第十三届翰墨传情总统慈善艺术节之中国非遗文化展在新加坡举行，洛阳的民间剪纸(孟津剪纸)、洛阳毛猴、面塑(宋氏面塑)、粗布印染技艺、古雒结绳编织技艺、洛宁竹编6个非遗项目参加展览。
记者5日从洛阳市文化馆获悉，第十三届翰墨传情总统慈善艺术节之中国非遗文化展在新加坡举行，洛阳的民间剪纸(孟津剪纸)、洛阳毛猴、面塑(宋氏面塑)、粗布印染技艺、古雒结绳编织技艺、洛宁竹编6个非遗项目参加展览。
展览现场，除了有非遗艺术品展示，还有河洛文化小课堂等活动，游客可现场体验非遗制作工作，沉浸式体验河洛文化的魅力。下一步，洛阳市将发挥资源优势，积极组织非遗传承人开展丰富多彩的文化交流活动，传播河洛文化，讲好洛阳故事。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵博）(通讯员供图)
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