加速打造“设计之都”！洛阳启动第二批市级工业设计中心遴选

5日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动第二批市级工业设计中心遴选工作，将通过强化载体建设，加速打造“设计之都”。

5日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动第二批市级工业设计中心遴选工作，将通过强化载体建设，加速打造“设计之都”。

作为推动企业工业设计与创新的平台，工业设计中心是对工业设计创新能力较强、特色鲜明、管理规范、业绩显著、设计水平领先单位的认可。

此次遴选对象包括依法在洛阳市内注册的工业企业、工业设计企业和高等院校，分为企业工业设计中心、工业设计企业、高等院校工业设计中心3种类别，重点面向先进装备制造、电子信息、新型材料等5大先进制造业集群和17个优势产业链领域。

其中，市级企业工业设计中心、高等院校工业设计中心须已设立独立的工业设计中心(产品研发部门)两年以上，具备独立承担相关工业设计任务、提供工业设计服务和培训专业人员的能力，且在近两年内获得国内外授权专利(含版权)8项以上(或市级设计银奖以上奖励2项以上)。

市级工业设计企业应以工业设计服务为主营业务，拥有一定规模的设计人才，其工业设计服务水平在行业中处于领先地位，近两年工业设计服务年营业收入不低于60万元。

此次遴选有多种途径申报。申报单位可向所在县区工信部门提交申报材料，由各县区工信部门审查后集中推荐上报；相关市级行业协会也可组织推荐本行业领域企业进行申报；高等院校、职业技术学院可直接向洛阳市工信局申报。相关材料需在本月26日前提交，如有疑问可拨打电话63302875咨询。

后续洛阳将进一步开展系列工业设计赋能专项行动，持续强化工业设计推广，通过推进工业设计中心建设，以高端工业设计赋能全市制造业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 王黎丽 文/图）