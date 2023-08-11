开学季！洛阳对各学校、幼儿园食堂进行专项检查

新学期已经开学。5日上午，洛阳市市场监管局餐饮监管科、抽检科和洛阳市市场监管综合行政执法支队，分别对洛阳市多个中小学和高校食堂进行食品安全专项检查。

新学期已经开学。5日上午，洛阳市市场监管局餐饮监管科、抽检科和洛阳市市场监管综合行政执法支队，分别对洛阳市多个中小学和高校食堂进行食品安全专项检查。

当日，记者跟随执法人员先后来到洛龙区第一实验小学翠云校区、洛阳理工学院开元校区、洛一高等处进行检查。执法人员主要对食品经营许可及信息公示、原料控制、加工制作、备餐和供餐、餐用具清洗消毒、清洁卫生和食品安全管理制度七个方面逐一进行检查。同时，由洛阳市市场监管委托的第三方检测机构对部分食堂已经制作好的米饭和菜品进行了专项抽检。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，针对检查中发现的风险隐患，执法人员已当场提出整改意见，要求责任方限期整改落实到位；检查中如果发现集中用餐单位食堂及其承包经营企业存在违法违规行为的，将一律从速从严从重处罚。

据悉，作为洛阳市集中用餐单位食品安全问题专项治理行动的重要一项内容，下一步，洛阳市市场监管局将继续组织各县区市场监管部门对辖区内学校食堂和承包经营企业、校外供餐单位及其供应学校开展全覆盖监督检查，全面深入排查校园食品安全风险隐患，督促学校落实食品安全主体责任，构筑校园食品安全“防火墙”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 杨峰 文/图)