洛阳地铁2号线二乔路站B4口何时完工？市轨道集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳三高新校区即将投入使用，地铁2号线二乔路站B4口何时完工？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳三高新校区即将投入使用，地铁2号线二乔路站B4口何时完工？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳三高新校区即将投入使用，地铁2号线二乔路站B4口何时完工？这个出站口在二乔路邙岭大道口南公交站可换乘1路、V6、91路至三高新校区，基本上是无缝接驳。
洛阳市轨道集团回复：二乔路站B4口通过地下商业区连通二乔路站，目前该商业区正在进行机电安装施工，暂不具备开通条件，预计12月底前施工完成。
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