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洛阳地铁2号线二乔路站B4口何时完工？市轨道集团回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 11:25

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳三高新校区即将投入使用，地铁2号线二乔路站B4口何时完工？这个出站口在二乔路邙岭大道口南公交站可换乘1路、V6、91路至三高新校区，基本上是无缝接驳。

　　洛阳市轨道集团回复：二乔路站B4口通过地下商业区连通二乔路站，目前该商业区正在进行机电安装施工，暂不具备开通条件，预计12月底前施工完成。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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