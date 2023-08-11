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曝光！洛阳市教育局通报12起校外违规培训典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.09.05 11:25

　　昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，暑假期间，市、县两级教育行政部门持续加大巡查检查力度，全面排查整治违规校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织学科培训，校外培训监管部门现场劝退或疏散参与培训学生253人，限期清退学费135620元。现将近期12起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

　　一、新安县查处4起机构违规培训

　　1.新安县教体局根据群众举报，查处了位于新安县铁门镇铁门村孙某某饭庄205房间内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构为一家无证机构，机构负责人卢某娜，身份证为4103231998XXXXXX48，该机构有1间教室、1名从业人员和9名学生正在开展学科类培训。

　　2.新安县教体局根据群众举报，查处了位于新安县石寺镇育英幼儿园内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构为该镇有证托管机构宝贝之家在暑期租赁幼儿园场地进行文化课辅导，机构负责人：张某红，现场有3名教师和40名学生正在开展学科类培训。

　　3.新安县教体局根据群众举报，查处了位于新安县石寺镇明珠广场内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构为无证托管机构(前身为小天才培训)隐匿在门面房内进行文化课辅导，现场有三个教室，机构负责人：张某丽，女，身份证为：4103231985XXXXXX65。

　　4.新安县教体局根据群众举报，查处了位于新安县教育小区4号楼某单元内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构为一家无证无照机构，机构负责人为：李某某，身份证号:41032319xxxxxxx216，现场有1名教师和34名学生正在开展学科类培训。

　　处理结果：一是宣讲中央“双减”政策。二是要求机构在一周内完成学生退费。三是约谈机构负责人，下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出保证书，承诺不再开展违规培训活动。四是作为重点安全隐患整治场所进行重点督查；五是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪，防止死灰复燃。

　　二、洛龙区查处1起机构违规培训

　　8月21日下午，洛龙区教体局根据群众投诉线索，查处了位于洛龙区古城街道办事处左岸国际写字楼内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构无具体名称，是一家无证机构，机构负责人：王X，身份证号：4110811988XXXX7728，现场有1名从业人员和3名学生正在开展小班学科类培训。

　　处理结果：一是对其下达停办通知书，并宣讲中央“双减”政策及相关条例。二是签订保证书，保证今后不再开展学科培训业务；三是督促该机构负责人将2200元限期退还给家长，积极向家长做好政策宣传解释工作；四是列入学科类无证机构巡查台账，保持高密度巡查和持续追踪，防止死灰复燃。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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