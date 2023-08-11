洛阳：地下连通 乡村复兴

火车餐厅、见鹤湖栈道、房车露营点，河南省洛阳市宜阳县锦屏镇杏花村，新的景致越来越多。

火车餐厅、见鹤湖栈道、房车露营点，河南省洛阳市宜阳县锦屏镇杏花村，新的景致越来越多。

杏花村的变化，村民都看在眼里、美在心里。“村庄越来越漂亮，生活越来越方便。”昨日，杏花村村民王梦竹说。

家家有水冲厕所，街巷有下水管道，村有污水处理设施，排污管道连通镇区、城区乃至市区，洛阳全域正在形成一张硕大的供排水网。

供排水管道率先投入使用后，杏花村的月季花开了、牡丹花开了，当然杏花也开了，更重要的是村民的心花开了！

杏花村是洛阳市创新通过市场化运作，推动城乡供排水一体化建设解决农村人居环境整治的缩影。

按照洛阳市城乡供排水一体化建设整体方案，2023年10月底，洛阳所有行政村、自然村实现供排水一体化全覆盖。

规划一张图

改革开放几十年，和许多乡村一样，为提高乡村健康水平，洛阳多次推动乡村改厕。

宜阳县董王庄乡乔庄村党支部书记乔二元说，历次改厕，上面劲头大、群众不主动，效果不显著。

是群众不愿意改厕吗？不是！

以前乔庄村厕所都建在门外，为啥？“气味大，谁想放院子里！”你占一点、他占一点，原本不宽的街道更窄、更乱了，村民用起来也不方便。

单纯的改厕能解决污水存到哪儿，但往哪儿去、咋处理，依然麻烦。

洛阳市农业农村局人居环境科科长张世鲲说，制约美丽乡村建设的主要问题，就是污水问题、垃圾问题、改厕问题，从表面上看是三个问题，实际上，供排水管网建成后，垃圾处理问题和农户改厕、改厨将迎刃而解。

洛阳市委、市政府，村党支部书记乔二元，村民王梦竹都这样认为。

这就是共识。

共识达成后，便是科学规划，规划的核心是：一张图覆盖全域。

乔庄村的规划建设方案是：以整排房屋、多户共同建设小三格，以小管网连接每家每户，再以主管网连接至村里建设的大三格，从大三格连入街道上的主管网。

主管网的污水流向哪儿、咋处理？

莲庄镇人大主席杜自成说：“直接并入宜阳县城的污水管网，通过管网进入城区污水处理厂。”

城区的污水处理设施完善、处理标准高、能力强。

乡村污水进城，完成城乡一体。

因地制宜，所有的污水自然都有出路。

2023年，宜阳县新铺设供水管网1516.6公里、污水管网743.18公里。

规划显示，洛阳市的供排水一体化建设工程，八区七县共有一张大网，每个县(区)则分组一张县(区)网，洛阳市全域宏观统筹，各个县(区)负责筹资、建设、连通、运维。

上下有共识、规划讲科学、建设负责任、运维有预案。洛阳市污水治理的“老大难”变成“不再难”。