洛阳晖耀激光科技：紧跟新能源市场 提升自身竞争力

近日，在位于洛龙区洛阳朗旭工业园的晖耀激光科技(洛阳)有限公司生产车间内，工人们正在调试一批即将发往印度的精密激光仪器。 近日，在位于洛龙区洛阳朗旭工业园的晖耀激光科技(洛阳)有限公司生产车间内，工人们正在调试一批即将发往印度的精密激光仪器。 该公司是一家专注于新能源行业设备研发、制造和销售的高新技术企业，产品主要为用于生产新能源锂电池储能系统的精密激光设备。近年来，该公司紧跟新能源市场，在与国内比亚迪、蜂巢能源、中航锂电等头部企业合作的同时，持续将产品出口至印度、斯里兰卡、塞尔维亚、土耳其等国家，不断提升自身竞争力。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 刘笑 摄）