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洛阳举办博士后工作业务培训班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 09:03

　　近日，我市博士后工作业务培训班在栾川伏牛山乡村振兴人才教育中心举办。

　　博士后是青年科技人才的重要组成部分，是科技创新队伍中的核心群体之一，具有深厚的专业理论知识，是科技创新的开拓者。博士后科研平台是加强高层次人才队伍建设的重要内容和有效途径，是企事业单位开展科研的重要平台，是招才引智的“强磁场”和转型升级的“新引擎”。

　　各县区人社局博士后工作负责人，市博士后科研工作站、工作分站，博士后创新实践基地博士后工作负责人员参加此次培训，省人社厅有关负责人到场指导并授课。培训班以集中培训、专家授课为主，结合案例分析、互动研讨等方式，围绕新时代党的创新理论与实践、博士后工作政策法规、博士后科学基金申报、博士后管理系统操作等内容进行了系统培训。

　　自1999年中国一拖集团有限公司设立洛阳首个博士后工作站以来，我市已设博士后科研平台62个，包括博士后科研流动站3个、工作站34个(含23个工作站和11个工作分站)，省级博士后创新实践基地25家。

　　截至目前，我市博士后科研工作(分)站累计招收进站博士后300余人，期满出站161人，其中留在原单位工作56人，博士后科研工作(分)站已成为我市培养引进高端人才、年轻高级技术人才、管理人才的重要平台和载体。目前，我市引进博士后已取得发明专利、实用新型专利300多项，获国家自然科学基金支持研究课题9个，获省级自然科学基金和青年杰出基金支持研究项目12个，获省部级以上科技进步奖66项，发表SCI论文75篇、国家核心期刊论文400余篇。企业自主创新和转型升级能力不断增强，为加快构建洛阳现代产业体系、进一步优化产业布局、促进洛阳经济高质量发展，提供了强大的人才动力和智力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 王怡曼)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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