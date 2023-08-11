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洛阳北玻股份：一款“洛阳创新” 三项“行业之最”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 09:07

　　近日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司(简称北玻股份)成功拿下来自欧洲一家业内知名企业的钢化炉订单，最终成品长度超100米，整合多项业内先进技术，且订单总额约3000万元，一举在设备尺寸、技术含量和产品价格方面创下三项“行业之最”。

　　作为玻璃深加工设备，钢化炉的尺寸是其加工能力的最直接体现，一般长度超过25米便被称为大型钢化炉。“设备长度每增加1米，其设计难度和玻璃加工能力就会阶梯状提升，此前业内纪录为80米左右。”北玻股份钢化事业部新产品研发部部长赵雷军表示。

　　为打造超百米级钢化炉，北玻股份努力创新，精心设计，通过多项组件和技术的叠加，成功融合了该企业引以为傲的无间隙对流、“纯平无斑”和可拓展技术，使得玻璃产品能够被加热得更加均匀，在钢化后能呈现肉眼可见的“纯平整”和“无风斑”效果，且可根据后续实际需要，实现钢化炉在某些领域的定制化升级。

　　值得一提的是，自动渐变式成型技术、超大正反弯钢化技术这两项北玻股份最新研发成果，也将应用在该款钢化炉上。

　　其中，前者立足北玻股份于2010年完成的重大发明突破——渐变式成型技术，通过添加人机交互智能控制和执行终端应用，进一步提高设备自动化水平和技术含量，可节省大量人力成本和时间成本，并为行业智能化升级提供了新的模板；后者高度契合当前业内大型建筑的节能需求，使得钢化炉具备钢化巨幅版面正反弯LOW-E节能玻璃能力，在满足市场对于弯曲玻璃多样化需求的同时，能够为世界建筑、装饰等领域高质量发展提供更多可能性。

　　自1995年至今，北玻股份已累计生产和销售5700多台钢化炉，其产品不仅销往全国，还成套出口到美国、德国、英国、法国等110余个国家和地区。

　　“这款创下三项行业新纪录的钢化炉是我们紧抓风口、围绕高端装备积极开拓的最新成果，目前已处于生产制造阶段。后续北玻股份将加速创新，不断为全球玻璃技术发展注入新的动力，在国际舞台上进一步擦亮‘洛阳创新’招牌！”赵雷军说。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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