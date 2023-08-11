洛阳鑫光锂电：加大研发力度 拓宽海外市场

近日，在位于高新区火炬创新创业园的洛阳鑫光锂电科技有限公司内，工作人员正在检验一批即将发往欧洲的高压系统电池组。

近日，在位于高新区火炬创新创业园的洛阳鑫光锂电科技有限公司内，工作人员正在检验一批即将发往欧洲的高压系统电池组。 近日，在位于高新区火炬创新创业园的洛阳鑫光锂电科技有限公司内，工作人员正在检验一批即将发往欧洲的高压系统电池组。 该公司是从事动力锂电池系统产品研发、生产、销售的高新技术企业，拥有锂电池防护、锂电池主动均衡、老化电池组修复等方面的自主技术。今年以来，该公司积极加大研发力度，不断拓宽海外市场，产品出口欧洲、非洲等地区，加快“走出去”步伐。(洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 刘岳纳 摄)