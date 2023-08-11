洛阳市市场监管局召开全市市场监管工作座谈培训会

日前，市市场监管局召开全市市场监管工作座谈培训会，深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，明方向、厘思路，奋力为现代化洛阳建设贡献市场监管力量。

日前，市市场监管局召开全市市场监管工作座谈培训会，深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，明方向、厘思路，奋力为现代化洛阳建设贡献市场监管力量。

会议指出，要把握大局、抢抓机遇，扛起市场监管高质量发展的责任担当。以“高效规范、公平竞争、充分开放”为原则，着力清理、废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法，维护公正市场秩序，推进生产、分配、流通、消费等环节更加顺畅，推动各类市场更好融入新发展格局；加强对风口产业发展的研究，主动作为、勇于作为，推动全市市场监管工作实现高质量发展。

会议强调，要提升政务服务水平，全面推行落实市场准入准营退出便利化21条举措，实施线上企业开办“一件事一次办”、线下企业开办“一窗通办”、电子营业执照及印章助力“免证可办”，放宽准入支持“个转企”升级，确保经营主体实现质的有效提升和量的合理增长。推进食品安全放心工程三年攻坚行动，积极争创国家食品安全示范城市。强力推进质量强市、知识产权强市和标准洛阳战略，高质量建成国家知识产权运营重点城市和中国·洛阳知识产权保护中心。针对“食品、药品、重点工业产品、特种设备”四大安全领域，严格监管，科学监管，让监管“跑”在风险前面。强化公平竞争政策实施，严格反垄断反不正当竞争执法，加强平台经济常态化监管，严厉打击扰乱市场秩序行为，着力优化市场环境，大力营造便利消费、放心消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真)