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洛阳开展“扫黄打非”工作县区交叉互检
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:56

　　记者从市“扫黄打非”工作小组办公室获悉，我市近日组织开展“扫黄打非”工作县区交叉互检，持续强化县区联防协作，相互学习借鉴经验做法，不断筑牢“扫黄打非”工作基层防线。

　　此次交叉互检内容包括：“净网”“护苗”“秋风”等专项行动和中小学校园周边文化市场环境、涉未成年人非法儿童绘本及不良信息专项整治等开展情况；“扫黄打非”重点任务各项措施落实情况；“扫黄打非”基础工作，如出版物市场集中检查、印刷企业五项制度落实、“扫黄打非”基层站点建设等情况。交叉互检期间，全市各级检查组共出动执法人员180余人次，检查各类经营单位520余家，清查各类问题隐患20余处。

　　市“扫黄打非”工作小组办公室相关负责人说，此次县区交叉互检突出了问题导向、结果导向。检查组重在发现问题，检查结果及时向受检单位反馈并提出整改建议。受检单位第一时间对反馈的问题进行了核实、整改。有关县区间交流了经验和做法，互相学习，取长补短，有力促进了全市“扫黄打非”工作整体提升。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 尹松峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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