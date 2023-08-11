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庆祝第八个“中华慈善日”积极参与慈善网络募捐倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:47

　　2016年颁布实施的《中华人民共和国慈善法》，明确每年的9月5日为“中华慈善日”，我市连年参与专题庆祝和慈善募捐活动，取得显著成果。今天是第八个“中华慈善日”，一年一度的“99公益日”慈善网络募捐活动也将于9月7日至9日在全国展开。为庆祝“中华慈善日”，发展我市慈善事业，传承慈善文化，弘扬慈善精神，有效利用慈善网络募捐平台，为我市乡村振兴贡献更多慈善力量，洛阳市慈善联合总会谨向全市各界发出如下倡议：

　　一、响应党的号召，积极参与慈善。习近平总书记指出：“人人心怀慈善，人人参与慈善，我们的社会一定会更加文明、更加和谐。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视慈善公益事业，颁布施行了中国首部慈善法，首次设立“中华慈善日”，出台了一系列政策措施，强调重视发挥慈善作为国民收入“第三次分配”的主渠道作用，有力推动了现代慈善的高质量、可持续发展。今年“中华慈善日”主题为“携手参与慈善，共创美好生活”，我们要积极响应党中央号召，积极参与到慈善网络募捐活动中来，齐心协力把古都洛阳打造成文明之城、慈善之城。

　　二、形成爱的合力，共建美好生活。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，坚持实现人民对美好生活的向往，着力维护和促进社会公平正义，是现代化建设的出发点和落脚点。借助全市此次网络募捐慈善力量，我市今年将实施幸福家园村社互助工程百村示范行动、慈善助困难群众救急难、慈善助困、慈善助医、慈善助残、慈善助学助教等六大慈善项目，支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与到这些项目中，有效改变我市乡村面貌，提升我市社会救助和慈善帮扶水平，激励残疾人自尊、自信、自强，为困境中的大中小学生、村社养老服务设施、困难群众救急难和就医难等提供更多的慈善资金资助。

　　三、动员企业和行业系统，汇聚澎湃力量。发展慈善事业，人人参与是主体力量，广大企业和行业系统是骨干力量。习近平总书记指出，“无论是国有企业还是民营企业，都是促进共同富裕的重要力量，都必须担负促进共同富裕的社会责任”“要继承和弘扬中华民族传统美德，积极参与和兴办社会公益慈善事业，做到富而有责、富而有义、富而有爱”。洛阳是千年古都、国际文化旅游名城，更是现代化工业城市和科技之城。诸多驻洛央企、省企、科研院所、高等院校，把驻地当故乡，为洛阳乃至全省全国发展作出重要贡献。衷心希望洛阳有意愿有能力的企业和企业家及各行业系统积极参与我市的公益慈善事业。我们将联动市发改委、市科技局、市工信局、市工商联、洛阳日报社、洛阳广播电视台等单位开展爱心企业、爱心企业家及各行业系统爱心人士集中宣传活动，引导更多企业和企业家及各行业系统在共同推进慈善事业中多做贡献。

　　四、党员干部带头，社会广泛参与。我市今年参与“99公益日”活动的目标是市、县区、乡村联动开展筹募活动，广泛凝聚社会力量，争取网络筹款进入全省先进行列。实现这个目标，需要全市上下大力弘扬扶贫济困、乐善好施的传统美德，人人关心慈善、人人支持慈善、人人参与慈善。赠人玫瑰，手留余香。各级领导干部率先表率、以身作则、带头捐款，带动广大党员干部群众踊跃参与、积极捐款，以实际行动践行初心、传递温情。要坚持自觉自愿，努力在全市形成全民参与慈善的热潮。按照慈善法要求，对在慈善事业发展中作出突出贡献的自然人、法人和其他组织，由县级以上人民政府或者有关部门予以表彰。

　　五、注重宣传引导，营造社会氛围。市委宣传部和市属媒体支持市慈善联合总会与市民政局携手开展第八个“中华慈善日”主题宣传周活动，以期广泛宣传慈善文化，大力弘扬慈善大爱精神。我们将不断创新宣传手段，提升宣传实效，打造宣传品牌，选树慈善典型，讲好洛阳慈善故事。各县区各部门各单位广泛开展群众喜闻乐见的宣传活动，推进慈善文化进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭，在全社会形成“人人心怀慈善，人人参与慈善”“文明古都、慈善河洛”的浓厚氛围。

　　慈心济世，善举为民。推进洛阳慈善事业高质量发展使命光荣，任重道远。市慈善联合总会将依法依规募集、管好、用好每一笔爱心善款。在市委、市政府的坚强领导下，依靠全市人民的响应参与，踔厉奋发、勇毅前行，促进慈善事业实现高质量发展，为加快建强副中心、形成增长极、推进现代化洛阳建设贡献慈善力量！

洛阳市慈善联合总会

2023年9月5日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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