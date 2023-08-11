秋老虎赖着不走 中午“热情”依旧

洛阳今天晴天到多云，局地有短时阵雨，偏东风3级～4级，气温21℃～31℃。
洛阳今天晴天到多云，局地有短时阵雨，偏东风3级～4级，气温21℃～31℃。
昨天中午，走在室外，阳光热烈。这种天气还将持续，因为副热带高压返场，未来几天最高气温维持在30℃～33℃，中午前后体感较为闷热，大家外出需注意防暑、防晒。
省气象台预计，近期我省的天气比较平稳，大部地区以晴天或多云为主，仅我省西北部、东南部局部有阵雨，气温起伏不大。
市气象台根据最新的气象资料分析，本周前期我市受高空偏西气流及弱冷空气扩散影响，以多云天气为主，后期受短波槽影响，云系增多，有一次降水过程。
最近几天天气预报
今天：晴天到多云，局地有短时阵雨，偏东风3级～4级，气温21℃～31℃。
明天：多云间晴天，局地有短时阵雨，偏东风3级～4级，气温21℃～31℃。
7日(周四)：晴天到多云，气温21℃～32℃。
8日(周五)：多云间晴天，气温22℃～32℃。
9日(周六)：多云到阴天，局地有阵雨，气温23℃～31℃。
10日(周日)：阴天转分布不均匀的阵雨，气温23℃～29℃。
(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605