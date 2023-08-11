高二女生捡到钱包 和母亲多方寻失主

9月1日，洛阳市第二高级中学高二(19)班女生张钰婧搬进了新校区，还收到了一封感谢信。这要从8月29日中午她捡到的那个钱包说起。

9月1日，洛阳市第二高级中学高二(19)班女生张钰婧搬进了新校区，还收到了一封感谢信。这要从8月29日中午她捡到的那个钱包说起。

8月29日中午，家住西工区的张钰婧和妈妈张女士一起出门吃饭，在凯旋路与体育场路交叉口附近，张钰婧捡到一个男式钱包，里面有1000多元现金和身份证、社保卡等多个证件。

担心失主着急，张钰婧在原地等待，张女士到附近店铺查看是否有人在寻找钱包。近1个小时过去了，毫无收获。

第二天，由于张钰婧要上学，已请假的张女士带着钱包寻找失主。张女士来到身份证住址所在地后却发现，失主早已搬家。

张女士和张钰婧打电话商议后决定去社区。在西工区唐宫路街道光华路社区，工作人员编发寻找失主的消息到社区网格群，同时通过社会治理平台查找失主电话，终于联系上了失主王先生。

当天下午，张女士在该社区见到了匆匆赶来的王先生。当得知是高二女生张钰婧捡到了钱包，其母亲费尽周折找到自己，王先生非常感动。

回到家后，王先生和家人商量写了一封感谢信，第二天送到了学校，这才有了文章开头的一幕。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 金圆)