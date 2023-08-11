拉有月饼礼盒的货车起火 民警出租车司机联合灭火

中秋节快要到了，又到了吃月饼的时节。前几天，汝阳县公安局民警外出办事，遇到一辆拉有月饼礼盒的货车起火，他们和出租车司机帮忙将火扑灭，避免造成更大损失。

中秋节快要到了，又到了吃月饼的时节。前几天，汝阳县公安局民警外出办事，遇到一辆拉有月饼礼盒的货车起火，他们和出租车司机帮忙将火扑灭，避免造成更大损失。

8月29日17时许，汝阳县公安局小店派出所民警李亚飞和同事李宗文到洛阳市区送一名犯罪嫌疑人，任务完成后驾车返回，行至王城大道李屯立交桥附近时，发现前方一辆满载货物的货车上冒烟着火。他们立即打开双闪赶超过去，然后靠边停车，正准备下车示意司机停车，货车已经停在了路边。

“包括司机在内，车上坐的是两名女子。”李亚飞说，李宗文赶紧过去，与货车司机等人将车上着火的纸箱往下搬，她则在现场指挥交通。与此同时，一名热心的出租车司机也停下车，迅速拿出随车携带的灭火器，对着火的纸箱进行喷射。很快，火被扑灭。

李亚飞等人得知，纸箱里装的是高档的木质月饼礼盒，一个价值上百元，经清点一共烧毁了四五个。货车司机说，有好心司机鸣笛提醒她车上着火了，她这才赶紧停车。她怀疑有人朝车窗外丢烟头，烟头掉在了其车上，导致意外发生，所幸扑救及时，否则后果不堪设想。

李亚飞等人帮忙将现场清理干净才离开，货车司机对他们的帮助表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 袁胜洋 刘晓丹)