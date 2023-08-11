醉酒小伙儿误入工地被困 民警光脚进去营救

日前，说起最近的一起救援，涧西公安分局巡特警大队民警罗晓辉提醒市民“喝酒要适量”。前不久，一小伙儿醉酒后误入一工地，工地上因下雨泥泞不堪，他被困在了里面，罗晓辉与同事将其救出。

日前，说起最近的一起救援，涧西公安分局巡特警大队民警罗晓辉提醒市民“喝酒要适量”。前不久，一小伙儿醉酒后误入一工地，工地上因下雨泥泞不堪，他被困在了里面，罗晓辉与同事将其救出。

此事发生在8月27日。当日凌晨4时许，罗晓辉接到报警称，在涧西区黄河路附近，有人不停地喊“救命”。他带着辅警朱俊涛、孙双林到达现场得知，报警人系住在附近一酒店的游客，其听到窗外传来呼救声，遂拨打110报警。

罗晓辉等人仔细一听，呼救声是从酒店后面的工地传来的。他们从工地围挡处找到一个口子钻进去发现，工地面积很大，因下了一天多的雨，工地里泥泞不堪，刚迈了没几步，鞋陷进泥里拔不出来，他们索性将鞋丢在外边，光着脚打着手电，边喊边深一脚浅一脚地往工地里面走。他们走了近百米，在一堆建筑垃圾上找到了被困者张磊(化名)，对方一丝不挂地躺着，身上有很多泥巴，且有多处擦伤。罗晓辉赶紧把背心脱下来，让张磊穿上。

罗晓辉等人将张磊从工地营救出来后得知，张磊家住西工区，当晚跟伙计们喝酒，醉酒后跑进工地里，衣服不知道丢在了哪儿。“张磊在工地上睡着了，被冻醒后才呼喊求助。”罗晓辉说，由于深夜张磊还没回家，家人急着到处寻找，张磊感慨“以后再也不喝了”。

过了两天，罗晓辉和同事收到张磊及其家人送来的一面锦旗。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 林孟佳)