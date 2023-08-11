到门店“精准进货”线上卖 情侣大盗偷衣服难逃法网

3日，洛龙公安分局民警说了一件事：三门峡一女子及其男友做网络代购生意，销售的衣服竟是从我市线下门店盗窃所得，俩人现已被抓获。

董某指认盗窃的衣服

3日，洛龙公安分局民警说了一件事：三门峡一女子及其男友做网络代购生意，销售的衣服竟是从我市线下门店盗窃所得，俩人现已被抓获。

前不久，洛龙公安分局巡特警大队二中队中队长刘兴杰接到一起报警称，辖区一商场某品牌服装店内衣服被盗。他与同事询问得知，服装店店员进行盘点时，发现大量新上的衣服被盗，遂报警求助。“店员确认丢失的衣服有上百件。”刘兴杰说，他和同事调取店内监控，发现一名长发女子比较可疑，该女子隔三岔五到店里逛，每次却不买衣服。该女子开了一辆豫A牌照的汽车，还有一名男性同伙，俩人具有重大作案嫌疑。

办案民警通过车牌号追查到该女子姓董，三门峡人。随后，办案民警赶赴三门峡，将董某及其同伙寇某抓获，并在董某家中搜出十几件衣服。经审讯，董某与寇某为情侣关系，董某在网购平台开了一家网店，主要做某品牌服装的代购。“之前，董某靠在品牌店官网上捡漏，抢购低价的衣服，加价出售。”刘兴杰说，官网低价处理的衣服数量有限，董某与寇某便打起歪主意，开车到洛阳的线下门店偷衣服。董某假装到试衣间试衣服，用解码器将衣服上的防盗设备拆下，再将衣服藏起来带出店，而后通过网络销售，有时甚至根据顾客需求，前往线下门店“精准进货”。

“自今年5月以来，董某和寇某通过网络卖了500多件衣服，其中大多数是盗窃所得，非法获利五六万元。”刘兴杰说，董某和寇某已被采取刑事强制措施，此案正在进一步调查。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)