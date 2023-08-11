隋唐洛阳城国家遗址公园与龙门石窟暑期游客量创新高

近日，隋唐洛阳城国家遗址公园与龙门石窟两大景区发布暑期文旅“成绩单”，隋唐洛阳城景区接待游客80余万人次，龙门石窟接待游客130万人次，均创历史新高。

游客在隋唐洛阳城应天门观看灯光秀 （资料图片）

近日，隋唐洛阳城国家遗址公园与龙门石窟两大景区发布暑期文旅“成绩单”，隋唐洛阳城景区接待游客80余万人次，龙门石窟接待游客130万人次，均创历史新高。

新纪录的背后，折射出我市拓展沉浸式旅游新业态、提升游客体验的持续发力。

暑期隋唐洛阳城景区推出1625场线下演出

“在这个暑期，带孩子来洛阳感受一下隋唐风情和消夏狂欢，是我们最正确的决定。”不久前，湖北襄阳游客刘敏霞带着8岁的儿子及父母，身穿汉服走进了隋唐洛阳城天堂明堂景区，在多个网红景点拍照留念后，一家人伴随绚丽的灯光和动感的音乐，踏入了景区暑期特别活动“神都潮夏夜”潮音盛典的现场，“气氛热烈，太欢乐了”。

不只是“神都潮夏夜”潮音盛典，这个暑期，包括明堂、天堂、九洲池、应天门等在内的隋唐洛阳城景区全线开启“夜游模式”，不仅延长了营业时间，还“上线”了丰富多彩的演艺项目。

在九洲池瑶光殿，隋唐洛阳城景区联合大司乐府上演《神都夜宴》沉浸式原创国风情景音乐剧，以历史故事的复刻再现、弦歌雅韵的妙音婉转，带领众多游客穿越时空，感受传统文化的独特魅力。在应天门，氛围感拉满的烛光音乐会，配合场外甜蜜快闪、爱心打卡、月老牵线等活动，强势俘获了一批批年轻游客的心，不少人感叹：“隋唐洛阳城景区是懂浪漫的！”……数据显示，这个暑期，隋唐洛阳城景区推出1625场线下演出，带领超80万名游客在华美唐韵的古风演艺中梦回盛世。

龙门石窟暑期业态丰富

如果说游客在隋唐洛阳城景区感受到的是一支华丽的盛唐舞曲，那么，龙门石窟奏响的就是一首庄重的历史之歌。

记者从龙门石窟了解到，截至8月31日，龙门石窟2023年共接待游客425万人次，同比2019年增长77.8%。其中，暑期共接待游客130万人次，日平均游客接待量为2.1万人次，数据均创历史新高。

“今年暑期，我们感受到的一大改变就是，研学游、亲子游不断升温，寓教于乐的旅游成为更多游客选择龙门石窟的原因。”市文旅集团相关负责人表示，无论是龙门古街内无上龙门体验馆开办的研学课堂，还是传承千年的拓印技艺、令游客乐在其中的香山寺非遗拓印，抑或是景区内汉服体验、汉服讲解等一条龙式的创意体验，都带给游客更多的沉浸式新业态“候选项”。“旅游新业态的持续丰富和游客体验的持续提升，为暑期文旅市场注入了源源不断的动力。”该负责人说。