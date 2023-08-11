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洛龙区：“政策计算器” 打造惠企“零距离”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:38

　　记者从洛龙区获悉，近日，全市首个“政策计算器”模块上线该区营商环境数字化服务平台，通过实现优惠政策“一秒计算”“精准匹配”“一键直达”，打造惠企“零距离”。

　　在设置上，该模块梳理整合了包括发改、工信、科技等领域的省市及县区惠企政策，建立政策数据库，通过企业精准画像和数据智能分析，实现政策信息精准推送，结合平台其他功能，能够为企业提供政策查询、政策匹配、精准推送、企业诉求处理等“一站式”服务。

　　在实际操作中，企业登录洛龙区营商环境数字化服务平台网站，点击“政策计算器”模块，即可按照“智能匹配”功能提示完善基础信息，随后“政策计算器”将对企业信息和政策要素进行匹配，列举分析企业与当前各项惠企政策的匹配程度，从而快速、精准计算出企业适用的各项政策。

　　在获得政策适配信息的同时，企业还可以在营商环境数字化服务平台上提交诉求，通过平台将相关意见及时传递到政府部门，形成政府服务企业“绿色专属通道”。

　　针对近年部分惠企政策在落地过程中，因种类多、时效要求高、信息不对称等，与企业“擦肩而过”，导致企业难以快速和足额享受政策红利等难题，在洛龙区发改委的牵头组织下，该区发挥建设洛阳大数据产业园的优势，积极打通政策落地的“最后一米”，依托大数据、云计算、人工智能等前沿技术，最终成功推动“政策计算器”上线运行。

　　洛龙区发改委相关负责人表示，随着后期相关数据进一步丰富，“政策计算器”还将实现企业基本信息、经济运营数据、投资数据等全生命周期数据的积累，为后续该区完成惠企政策迭代更新提供精准决策依据。

　　这是近年洛龙区自高标准、高质量筹建全市首个营商环境数字化服务平台后，实现的又一突破。后续该区将继续贯彻以企业为中心的服务理念，努力让一流营商环境成为洛龙区经济高质量发展的新要素、对外开放的新标识、区域竞争的新优势。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 冯菁菁)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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