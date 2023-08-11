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农贸市场上新了：外观设计更具特色 业态引进更加多元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:47

　　古色古香的装饰、“烧烤+演艺”的新经营模式……在洛阳，越来越多的年轻人开始喜欢到农贸市场走一走。

　　近日，位于老城区周公路与黄梅路交叉口的周公市场熙熙攘攘，热闹非凡。店铺古色古香，红灯笼高高挂起，农贸市场多了几分古韵。今年28岁的楚宏远家住黄梅路附近，从今年5月农贸市场改造完成，他就成了这里的常客。

　　“让我凌晨起床的不仅有梦想，还有家门口的早市。”楚宏远一边选购网红焦炸丸，一边自我调侃。市场商贩的吆喝声、新鲜的菜品激发着他的好奇心；炸藕丸子、古早点心、酱卤鸭舌、五香花生等香喷喷的小吃打开了他的味蕾。市场环境更是一绝：美食广场搭建了舞台，有川剧变脸、汉服走秀等演出，“农贸市场+美食广场+演艺活动”既“接地气”又“出片”。

　　如今，农贸市场还吸引着很多外地人来洛阳感受“不一样”的风景。

　　“一座城市最具烟火气的地方还得是菜市场。早起去菜市场打卡寻找美食，既能了解当地的美食文化，又能感受城市最本真的模样。”在位于瀍河区玄武门大街与郏鄏市街的北关农贸市场，记者偶遇了来洛阳旅行的开封人贾鸣一家。他在小红书看到有关洛阳农贸市场的帖子，各种各样的特色美食吸引着他，让他有了来洛阳逛一趟早市的冲动。

　　贾鸣说，除追求“老字号”的新鲜、美味、实惠外，农贸市场里混合了地气、菜气、海鲜气的奶茶及口感香辣且风味醇正的卤味都是他无法抵挡的诱惑。更多元化的选择、更个性化的货品、更舒适的环境、更富社交属性的摊位……这些都成为农贸市场吸引年轻人的重要元素。

　　“希望把市井人情装进市场，在给市民带来一站式便利体验的同时，也唤起人们对洛阳历史文化的记忆。”市商务局相关负责人介绍，按照《洛阳市城市区农贸市场专项整治提升实施方案》，今年以来，我市加大推进农贸市场超市化改造力度，通过丰富消费业态、集聚消费人气、促进居民消费等措施有效增加商户收入，推动市场可持续经营。

　　该负责人说，洛阳的一些传统农贸市场很有历史韵味，要更多、更深地挖掘“老字号”，使其成为一种文化符号，进一步增强吸引力。农贸市场虽小，却是老百姓生活中不可或缺的存在，也是农产品销售的重要渠道，要抓好农贸市场提升等“良心工程”，更要讲好产品故事。

　　如何让寻常的“菜篮子”增添时尚感和烟火气，吸引更多年轻人前来打卡？下一步，我市将继续鼓励农贸市场根据区域定位和周边需求丰富业态、创新服务，包括引入地方特色小吃、特色农副产品、旅游文创产品以刺激青年消费，增设修理缝补、配钥饮水等便民服务设施等举措，努力让市民生活更幸福、更安全、更舒适、更便利。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 石智卫)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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