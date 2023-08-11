洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

青海省人大常委会调研组来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:29

　　昨日，青海省人大常委会副主任刘同德率调研组来洛，围绕现代公共文化服务体系建设工作开展实地调研。市人大常委会主任李保国参加调研活动。

　　作为第二批国家公共文化服务体系示范区，我市持续完善公共文化设施，导入休闲时尚消费业态，营造沉浸式体验场景，加快建设城市阳台、城市文化客厅和青年友好街区等重点项目，提升城市功能品质，满足群众多元文化需求。

　　调研组一行到洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园，与非遗传承人交流，了解洛阳在非物质文化遗产保护和利用、创新推动文旅文创融合发展等方面的经验、做法；到洛阳市图书馆，调研图书馆数字化建设、城市书房运营管理等情况，对我市加快构建文化传承创新体系，深入实施文化惠民工程，着力推动全民阅读，打造“15分钟阅读圈”的做法给予肯定。

　　调研组一致认为，近年来，洛阳市贯彻落实党的二十大关于“健全现代公共文化服务体系”重大决策部署，立足历史文化资源优势，紧盯新需求、适应新变化、丰富新业态，把文化资源优势更好地转化为发展优势，开创了公共文化服务、文旅文创融合发展的新天地，带动了城市出圈出彩。将学习洛阳的好经验、好做法，坚持以人民为中心，把公共文化服务高质量发展作为现代公共文化服务发展的主导方向，紧贴群众精神文化需求，完善现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，丰富人民群众文化活动。

　　青海省人大教科文卫委员会主任委员左旭明、黄南藏族自治州人大常委会主任蒋树成和青海省直有关部门负责人，河南省人大常委会教科文卫工委副主任李晓光，洛阳市人大常委会副主任雷雪芹等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张艳艳 仝国栋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    惊醒后手脚麻木，是得了急性脑梗吗
    惊醒后手脚麻木，是得了急性脑梗吗
    惊醒后手脚麻木，是得了急性脑梗吗
        近日，62岁的张先生半夜被异响惊醒后，心跳加速。他赶紧起床和老伴儿一起查看，原来是厨房的案板倒了。张先...
  • ·饭菜晾凉再放冰箱 您做错了
  • ·为啥鲜核桃仁比干核桃仁更好吃
  • ·换季孩子皮肤过敏怎么护理？
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确规定 物业这些行为属违法违规
  • 绿地景观星罗棋布 彰显洛阳城市魅力【...
  • 洛阳职业技术学院二期项目加紧推进
  • 洛阳：地下连通 乡村复兴
  • 提醒！洛阳部分车管业务9月6日暂停办理
  • 创新提速！中国一拖研发“超级大脑”...
  • 隋唐洛阳城国家遗址公园与龙门石窟暑...
  • 青海省人大常委会调研组来洛调研
  • 中共洛阳市委召开党外人士座谈会
  • 最高获9万元奖金！全国业余围棋大赛总...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    晨练

    晨钓

    隋唐园里小精灵

    芝麻开花节节高
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605