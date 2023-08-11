青海省人大常委会调研组来洛调研

昨日，青海省人大常委会副主任刘同德率调研组来洛，围绕现代公共文化服务体系建设工作开展实地调研。市人大常委会主任李保国参加调研活动。

昨日，青海省人大常委会副主任刘同德率调研组来洛，围绕现代公共文化服务体系建设工作开展实地调研。市人大常委会主任李保国参加调研活动。

作为第二批国家公共文化服务体系示范区，我市持续完善公共文化设施，导入休闲时尚消费业态，营造沉浸式体验场景，加快建设城市阳台、城市文化客厅和青年友好街区等重点项目，提升城市功能品质，满足群众多元文化需求。

调研组一行到洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园，与非遗传承人交流，了解洛阳在非物质文化遗产保护和利用、创新推动文旅文创融合发展等方面的经验、做法；到洛阳市图书馆，调研图书馆数字化建设、城市书房运营管理等情况，对我市加快构建文化传承创新体系，深入实施文化惠民工程，着力推动全民阅读，打造“15分钟阅读圈”的做法给予肯定。

调研组一致认为，近年来，洛阳市贯彻落实党的二十大关于“健全现代公共文化服务体系”重大决策部署，立足历史文化资源优势，紧盯新需求、适应新变化、丰富新业态，把文化资源优势更好地转化为发展优势，开创了公共文化服务、文旅文创融合发展的新天地，带动了城市出圈出彩。将学习洛阳的好经验、好做法，坚持以人民为中心，把公共文化服务高质量发展作为现代公共文化服务发展的主导方向，紧贴群众精神文化需求，完善现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，丰富人民群众文化活动。

青海省人大教科文卫委员会主任委员左旭明、黄南藏族自治州人大常委会主任蒋树成和青海省直有关部门负责人，河南省人大常委会教科文卫工委副主任李晓光，洛阳市人大常委会副主任雷雪芹等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张艳艳 仝国栋）