裴度遇奇人 李愬称谪仙

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

裴度未达，尝游天津桥

安史之乱后，唐王朝面临着一个极为棘手的问题，那就是藩镇割据。

以地处中原的淮西镇(治所在蔡州，今驻马店汝南一带)为例，这里数十年不尊朝廷，还勾结其他强藩图谋造反，是藩镇叛乱的重灾区。元和十年(公元815年)六月，宰相武元衡因支持唐宪宗削藩，竟被刺死在上早朝的途中。

御史中丞裴度同时遇刺，因跌落沟渠才捡回一条命。唐宪宗将其擢为宰相，继续推动削藩事业。三年后，裴度亲临前线担任主帅，平定了淮西叛乱。其他强藩望风归顺，唐宪宗的“元和中兴”得以实现。

据《旧唐书》记载，此后裴度又数次为相，“出入中外，以身系国之安危、时之轻重者二十年”，其威望堪比再造大唐的名将郭子仪。

平定淮西成就了裴度的一生功业。然而，当初除了唐宪宗，几乎没人看好他。他之所以极力主战，大概是因为多年前在天津桥上听到了一番话。

据《太平广记》等记载，裴度年轻时寓居洛阳，常骑蹇驴入皇城。一天，他经过天津桥时，两位老人正倚着桥柱在议论：“蔡州用兵日久，不知何时才能平定。”忽然看到裴度，两人惊愕不已。走在后面的仆人听到他们说：“刚还忧虑蔡州未平，等到此人为将就好了！”

裴度个子不高，长得其貌不扬，他听仆人转述老人的话后，说：“他们见我潦倒，只是在戏弄我罢了！”不过，第二年他就进士及第，从此步入仕途。

元和九年(公元814年)，淮西节度使吴少阳病死，其子吴元济匿丧不报，自掌兵权，发动叛乱。朝廷平叛不力，连吃败仗，朝堂上的主和派占了绝大多数，只有裴度一心主战，最终直取蔡州，平定了淮西叛乱。

晚年时，裴度留守东都洛阳，与白居易、刘禹锡等“高歌放言，以诗酒琴书自乐”，还常说起当年在天津桥上遇老人的事。南宋词人曹冠在《念奴娇(述怀和赵宰通甫韵)》中也说：“裴度未达，尝游天津桥。或言蔡州未平，一老父指度曰：必待此人。度笑曰：见我龙钟，故相调戏。”

平定淮西，李愬活捉吴元济

裴度平淮西时，以韩愈为行军司马。功成之后，韩愈奉敕撰写了《平淮西碑》，以纪念此事。

这是一通巨碑，立于汝南城北门外。起初人们对碑文争相传诵，但没过几天，巨碑就被一个叫石忠孝的人拽倒了，上面的文字也被破坏。这是怎么回事？

原来，石忠孝是李愬(音同诉)的部将，他认为平淮西的第一功臣是李愬，但韩愈在碑文中只是草草带过，对李愬很不公平。将碑拽倒后，他磨去文字还不解气，又将石碑砸断。朝廷派人来处理此事，石忠孝一不做二不休，干脆将抓捕他的吏卒打死了。

唐宪宗虽然生气，但也没治石忠孝的罪，而是让翰林学士段文昌重写《平淮西碑》，主要歌颂李愬的功绩。裴度和韩愈没说什么，因为李愬确实功不可没。

在《资治通鉴》中，司马光详细记载了“李愬雪夜入蔡州”这一奇袭案例。那是元和十二年(公元817年)冬，平淮西之战已进入第四个年头。大将李光颜在北线牵制了吴元济的精锐部队，西线的李愬见蔡州城中空虚，遂决定对吴元济发动攻击。

时值十月，风雪交加，李愬以淮西降将李祐为前锋奇袭蔡州，一路上连旌旗都刮裂了，被冻死的士卒也不在少数。经过上百里的长途跋涉，李愬大军于四更时分抵达蔡州城下，活捉吴元济并押送京师。吴元济不久被杀，淮西之乱也被彻底平定。

据《旧唐书》等记载，李愬是名将李晟之子，很有谋略。他以仁恕为本，从不枉杀一人，深受士卒爱戴。在奇袭蔡州之前，他将计划禀报裴度并得到了批准，事成之后，他在裴度面前也表现得有礼有节，很有大将风度。

既然如此，韩愈又为何在《平淮西碑》中将裴度推为首功？原因大致如下：

一是裴度向淮西前线推荐大将李光颜，为李愬奇袭蔡州创造了机会；二是他坐镇前线，撤掉监军，使诸将有了施展才干的空间。更重要的是，唐宪宗一度支撑不住想罢兵，正是裴度挺身而出到前线督战，才使平淮西之战赢得了最后胜利。

李愬“升仙”，高举入烟霞

平淮西之战中，裴度是主帅，李愬是主将，二人之间并无芥蒂。石忠孝愤然毁掉《平淮西碑》为李愬争功，倒将韩愈推到了风口浪尖上。

唐宪宗没治石忠孝的罪，也没说韩愈做得有什么不妥，只是让段文昌另写碑文，以平息李愬部下的怒火。后来不少人为韩愈鸣不平，如李商隐在《韩碑》一诗中说： “帝曰汝度功第一，汝从事愈宜为辞。愈拜稽首蹈且舞，金石刻画臣能为……”意即韩愈按唐宪宗的旨意写了碑文，巨碑却被“长绳百尺拽碑倒，粗砂大石相磨治”，这是很不应该发生的事。

北宋时，苏东坡也在诗中赞颂韩愈：“淮西功业冠吾唐，吏部文章日月光。千载断碑人脍炙，不知世有段文昌。”

再说李愬，平定淮西后，他因功被封为凉国公等，为朝廷东征西讨，元和十五年(公元820年)又改任魏博节度使。

这年正月，唐宪宗暴亡，唐穆宗登基，次年改元长庆。

唐人李复言在《续幽怪录》中说，长庆元年(公元821年)秋，由魏博节度使迁任宰相的李愬奉诏还京，路过洛阳。当时，武官石季武先到洛阳，他梦见李愬从北边登上了天津桥，仪仗的排场就和宰相出行一样。突然，有八名道士乘马过来，为首的手持“绛节幡幢”，从南面也要上桥。

有人上前呵斥道士，令其避让，道士却说：“我迎接仙公，哪知道什么宰相？”又招手叫过担任前导的石季武，让他将几句话转告李愬。

石季武本不识字，记性也差，但竟然很快记下了道士的话：“耸辔排金阙，乘轩上汉槎。浮名何足恋，高举入烟霞。”醒来后，他惊出一身冷汗，意识到李愬是要成仙了。

果然，三天后，李愬真的从北边登上了天津桥。他在桥南的天宫寺休息养病，一个多月后去世，时年49岁。世人认为他不是病死，只是升仙去了，因此称他为谪仙。

唐文宗开成四年(公元839年)，75岁的裴度也在洛阳家中去世。作为平淮西之战的功臣，他和李愬都得到了配享唐宪宗宗庙的待遇。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）