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2023全国“三农”媒体人峰会和百名记者看洛阳乡村振兴调研采访活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:28

　　昨日，2023全国“三农”媒体人峰会和百名记者看洛阳乡村振兴调研采访活动在洛启动，聚焦“农业强国 媒体担当”主题，进行交流研讨和调研采访，为全面推进乡村振兴提供强有力的舆论支撑。

　　中华全国新闻工作者协会书记处书记张百新，中央和国家机关工委协会商会党建部联合党委书记赵泽琨等出席。农民日报社社长、中华全国农民报协会会长何兰生，省委宣传部二级巡视员牛素玲为调研采访活动授旗。市委副书记、政法委书记杨骁，副市长韩治群等参加活动。

　　张百新在讲话中指出，广大“三农”新闻工作者要坚持正确政治方向，把学深悟透习近平总书记关于“三农”工作和新闻舆论工作的重要论述作为重要职责使命，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，学出新境界、练就真功夫、走出新路子、干出新作为，发挥好鼓舞人心、振奋精神的重要作用，为“三农”事业提供强大舆论支持、贡献“三农”新闻力量。

　　杨骁在致辞时表示，洛阳坚持把全面推进乡村振兴作为现代化洛阳建设的重中之重，创新提出并推动落实乡村振兴“151”工作举措，进一步细化实施“4+2”重点工作，以“小切口”做好乡村振兴“大文章”，奋力谱写新时代新征程乡村振兴新篇章。金秋九月，河洛大地壮美的丰收画卷斑斓多彩。希望全国“三农”媒体记者在洛阳多走走多看看，进农家小院、到田间地头，听群众心声、观农业进步、看乡村发展、感时代脉搏，真实呈现洛阳乡村振兴新发展、真情展示“三农”工作新气象。

　　根据活动安排，来自全国的百余名“三农”媒体记者将深入洛阳乡村展开调研采访，聚焦“151”工作举措和“4+2”重点工作的创新探索和基层实践，近距离感受洛阳乡村振兴的蓬勃脉动。

　　此次活动还表彰了2022年度全国农民报年度十佳、优秀新闻工作者及全国农民报好新闻奖。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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