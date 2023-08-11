汝阳县柏树乡漫流村通过慈善募捐办起“助老小灶”

昨日中午，汝阳县柏树乡漫流村养老服务中心里香气四溢，一碗碗热气腾腾的烩菜被端上餐桌，二三十位老人边吃边聊，亲如一家。

昨日中午，汝阳县柏树乡漫流村养老服务中心里香气四溢，一碗碗热气腾腾的烩菜被端上餐桌，二三十位老人边吃边聊，亲如一家。

今年3月，漫流村立足本村实际，在养老服务中心开设“助老小灶”，为村里的孤寡老人、75岁以上独居老人等提供免费午餐，65岁以上老人每餐只收两三元，每天有三四十人就餐。

“让老人免费吃饭，是全村518户村民的心意。”漫流村党支部书记狄武强说，在今年6月举行的“乡村振兴河南专场”慈善网络募捐活动中，该村通过党支部引领、党员带头，发动乡贤、群众广泛参与“一起捐”，共同担起养老责任。在为期3天的募捐活动中，全村518户村民均参与捐款，共募集善款10万元。

“有了这笔钱，再加上村集体收入支持，长期运营‘助老小灶’完全没问题。”狄武强说，经过村集体决议，该村现在又为村里老人提供了一项新福利——在养老服务中心增设便民理发屋，定期邀请专业理发师到现场为老人免费理发，实际产生的费用从慈善资金里划拨。

目前，漫流村建立了村级慈善工作站，在慈善资金管理方面实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，确保善款真正用于农村养老事业。

市慈善联合总会相关负责人说，当下，我市正在加快健全完善乡镇(街道)、村(社区)慈善组织体系，漫流村的做法值得其他地区借鉴。在即将到来的2023年“99公益日”网络募捐活动中，将引导更多乡镇(街道)、村(社区)积极行动，为全面推进乡村振兴、促进共同富裕贡献慈善力量。

据悉，今年我市参与“99公益日”网络募捐活动的主题是“人人参与慈善、助力乡村振兴”。活动的时间为9月7日至9日，每日上午10点开始。其间，机构、团队、单位可发起“一起捐”，发动员工集体参与活动。活动收到的每笔不低于1元的用户捐赠都有机会获得腾讯基金会提供的随机金额配捐，每日配捐资金先到先得，配完即止。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰）